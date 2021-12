Koupím si půlku prasete, vyjde to levně, říká Čtvrtníček o výrobě klobás

„Vzniklo to za toho prvního lockdownu. My jsme takhle seděli s tátou… Zdravíme,“ podíval se Čtvrtníček směrem vzhůru a dodal, že tatínek loni odešel na věčnost. „A on říká, člověče, já bych si dal nějakou klobásu. Ale ne kupovanou, nejradši bych si udělal nějakou svoji. Já na to, dej mi tak týden, koupím udírnu. Tak jsem ji koupil. On taky člověk za toho lockdownu vydělává tím, že neutratí. Takže ty peníze přibývají, nebo spíš neubývají.“

Po udírně si pořídil kutr a další věci a nyní má doma celou uzenářskou dílnu. Byl z toho zkrátka nový koníček, který je prý rozhodně levnější než motokros. A aby to celé nějak stvrdil, rozhodl se koupit nějakou starou, prvorepublikovou reklamní řeznickou tabuli.

„Zapátral jsem a přišla mi cedule Čeňek Strnad řezník a uzenář, tak jsem se podle toho pojmenoval,“ řekl a upozornil na pravopisně nesprávné psaní jména „Čeňek“, které bylo takto zapsáno původně, a tak to i nechal. „Zjišťoval jsem, jestli někomu nelezu do zelí, jestli takový člověk neexistuje, třeba nějaký potomek. A zjistil jsem, že jediný Čeněk Strnad, který má IČO, má titul RSDr., což je úplně jiný oddíl.“

Petr Čtvrtníček, provozovatel uzenářství Čeňka Strnada, se novému koníčku podle svých slov věnuje, pouze když se mu chce. „Já si velím sám, nikoho k tomu nepotřebuju,“ dodal s tím, že si také všechno sám vyrábí. „Koupím si půlku prasete, to vyjde strašně levně.“

Své výrobky pak na každou akci dělá vždy čerstvé. „Tohle je před dvěma dny koupený, pokrájený, naštosovaný, nasolený, včera jsem to nakořenil a nechal jsem to ještě odpočinout. Všechno se to musí dělat z čerstvého,“ barvitě popsal lahůdky, které servíroval Janu Krausovi.