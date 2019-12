Patrik Hezucký je v devětačtyřiceti poprvé tatínkem. Posílejte dary, vzkázal

„Info pro příbuzné a vlastně celou rodinu a přátele. Čau, jmenuji se Oliver. Tak jsem konečně venku! Oba s maminkou jsme v pořádku. Posílejte dary!“ vzkázal Patrik Hezucký u fotografie miminka ze svého profilu na sociálních sítích a přidal hashtagy jako „oliver, uzjetotady, stesti, budoucihokejista, budoucivedec budouciprezident, lasecka“.

Také jeho manželka Nikola Hezucká se svého prvního dítěte nemohla dočkat. „Tak už jen pár dní a náš vysněný chlapeček tady bude s námi. Bříško mi bude moc chybět. Ten pocit, že se ve mně hýbe malý živý človíček, je to nejkrásnější, co jsem v životě dosud zažila a nikdy za to nepřestanu být vděčná,“ napsala k fotografii na Instagram. Hezucká rodila předčasně, původní termín měla na poslední den v roce, 31. prosince.

Patrik Hezucký s manželkou Nikolou oznámili radostnou novinu letos v červenci dva měsíce po svatbě. Na svém instagramovém profilu se moderátorova manželka pochlubila fotografií s bříškem a uvedla, že je těhotná.

„Čím déle na něco čekáš, tím více si vážíš toho, až to konečně přijde. Čím více musíš o něco bojovat, tím vzácnější pro tebe je, když toho dosáhneš. A čím více bolesti na své cestě podstoupíš, tím sladší je pocit, když konečně dorazíš do cíle. Na všechny krásné věci se vyplatí čekat a bojovat za ně ze všech sil,“ napsala Nikola Hezucká.

„Čtyři potraty a bolest na duši, která už nikdy nezmizí. Tři IVF cykly s kolotočem injekcí, hormonů a kortikoidů. Dva příšerné hyperstimulační syndromy, při kterých jsem měla chuť to zabalit. Jedno obrovské nekonečné štěstí, které za to všechno stojí,“ dodala manželka Hezuckého. Stejnou fotografii sdílel tehdy s fanoušky i Hezucký.

Patrik Hezucký a Nikola se seznámili na akci, kterou parťák Leoše Mareše moderoval. Zasnoubili se loni v září po sedmi letech vztahu. Svatba byla letos v květnu.