Jsme úplně opační, měli jsme i krizi, říká Hezucký o práci s Marešem

„Jsme s Leošem každý úplně jiný. Není to tak, že by se dvě duše našly. Máme všechno úplně obráceně, ale nějak zvláštně to funguje. Známe se dvacet pět let, to je jako manželství. A jako každé manželství, i my jsme měli krizi,“ přiznal Hezucký.

Našli ale recept, jak spolu dál vycházet. „Je důležitý spolu netrávit moc času kromě práce,“ věří moderátor, který na kolegovi obdivuje mimo jiné jeho štědrost. „Já moc nedávám dárky k narozeninám, k Vánocům. Leoš dává drahý dárky, to je super. K padesátinám jsem dostal krásný drahý hodinky. Za tři sta. To jde,“ pochlubil se.

Zatímco s kolegou Marešem už krizí vztahu prošel, s o devatenáct let mladší manželkou Nikolou to zatím klape. „My jsme se s paní seznámili přes internet. Psali jsme si na Facebooku. Ona mě hodně chválila, to mi bylo sympatický. Tak jsem říkal: Pojďme se poznat. Tak jsme se viděli a funguje to,“ popsal začátek jejich vztahu Hezucký.

Vzali se v roce 2019 a téhož roku se jim narodil syn Oliver. O jeho jménu, jako o všem ostatním, rozhodli společně. „Ženský jsou chytřejší. A když jsou hodně chytrý, dávají nám ten pocit, že to rozhodujeme sami. A ty hloupější, ty ten pocit v nás nevyvolávají. Přemýšlím, co jsem naposledy rozhodoval sám. My rozhodujeme s manželkou společně. Jméno pro syna jsme rozhodovali my,“ popisuje Hezucký a přidává recept na šťastné manželství.

„Je strašně nebezpečný radit ženě, jak má dekorovat domácnost. Dnes manželka připravovala vánoční dekorace, ale já už jsem chytrý a už jsem se nadechoval a na otázku: Líbí se ti to? Jsem řekl: Je to krásný. A to je pak doma taková pohoda.“