Jacksonova dcera reagovala na zprávy o podřezaných žílách fotkou z KFC

Paris Jacksonová reagovala na Twitteru zprávou určenou bulvárnímu portálu TMZ. „Jděte do hajzlu, vy lháři,“ napsala v reakci na zveřejněný článek. V tom se píše, že si dcera slavného zpěváka pokusila o sebevraždu, podřezala si zápěstí a následně byla hospitalizována na psychiatrické klinice.

Losangeleská policie výjezd k modelce potvrdila touto zprávou: „Kolem 7:28 ráno policie reagovala na volání záchranky kvůli pokusu o sebevraždu z adresy 7200 Hillside. Oběť byla převezena do místní nemocnice,“ uvedl Tony Im z Losangeleského policejního oddělení pro magazín People.

„Paris měla ráno nehodu, která vyžadovala lékařské ošetření. Již je doma a je v pořádku,“ řekla její mluvčí.



Jacksonová v posledních letech vždy ostře vystupovala proti všem kritikům svého otce. O tom, že si chtěla vzít život se psalo již před pěti lety. Veřejnosti se modelka mnohokrát svěřila, že od smrti svého otce v roce 2009 bojuje s těžkými depresemi.



Počátkem března reagovala Paris Jacksonová poprvé na obvinění otce ze zneužívání dětí, které se objevily po zveřejnění dokumentu Leaving Neverland. V něm Wade Robson (36) a James Safechuck (40) popisují, jak je otec Paris zpěvák Michael Jackson zneužíval, když byli malí kluci.



Po odvysílání dokumentu na stanici HBO se v médiích objevily zprávy, podle nichž se Paris Jacksonová obává o svou filmovou kariéru právě kvůli informacím o zneužívání dětí ze strany Michaela Jacksona.

Instagram Paris Jacksonové (16. 3. 2019)

K příspěvku Gay Star News, podle něhož údajně prohlásila, že věří v nevinu Michaela Jacksona, dodala: „Skoro jste se trefili. Alespoň to nebyl hnusný a útočný článek. Všichni berete můj život mnohem vážněji než já. Zklidněte se.“



Dokument, který již odvysílala ve Spojených státech televize HBO, dává slovo Wademu Robsonovi a Jamesi Safechuckovi, kteří ve věku sedmi a osmi let trávili s Jacksonem čas na jeho kalifornském ranči Neverland. Oba popisují, jak jim dával drahé dary za to, že je mohl sexuálně zneužívat. Jeden z mužů například popsal, jak mu Jackson dával pít alkohol, pouštěl porno a masturboval před ním.

Dokument Leaving Neverland vypráví o tom, jak Michael Jackson sexuálně zneužíval nezletilé chlapce. Tito dnes již třicátníci vyprávějí svůj příběh a popisují jak se se vším po letech vyrovnali. Vlevo Wade Robson, uprostřed režisér Dan Reed, vpravo James Safechuck. (12. března 2019)

Po americké premiéře snímku se k Jacksonovi začaly obracet zády rozhlasové stanice, zvláště v anglicky mluvících zemích. Podle listu The Guardian jeho skladby stáhlo z vysílání několik významných rádií v Kanadě a na Novém Zélandu. List The Times uvedl, že také britská stanice BBC 2 jeho hudbu vyřadila. Rádio ovšem nyní tvrdí, že to nebylo kvůli obviněním ze zneužívání, ale dělali nové playlisty.



Svého strýce naproti tomu ve vysílání britské televize Sky News hájil Taj Jackson, podle něhož si zpěvák blízkými vztahy s dětmi kompenzoval to, že sám neměl žádné dětství. Nikdo by jej podle synovce neměl osočovat ze sexuálního zneužívání, když se již sám nemůže bránit.

Kvůli dokumentu zažalovali nedávno HBO správci Jacksonovy pozůstalosti. Film podle nich porušuje smlouvu HBO s organizátory Jacksonových koncertů z počátku 90. let, v níž se televizní společnost zavázala, že nikdy nebude zpěváka kompromitovat. Žaloba odhaduje způsobenou škodu na více než 100 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 2,2 miliardy korun.