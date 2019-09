Díky Panství Downton mám kariéru i partnera, pochvaluje si hvězda seriálu

„Prožívala jsem opravdu těžké časy. Stále jsem čekala na svou životní roli. Málem jsem to vzdala. Byla to bolestná zkušenost. Tak moc jsem chtěla hrát a nebylo mi to dlouhou dobu dopřáno,“ zavzpomínala Laura Carmichaelová v rozhovoru pro časopis Town & Country.



Poté však herečka uspěla v castingu na roli Lady Edith Pelhamové (rozené Crawleyové) v seriálu Panství Downton. „Když jsem šla na konkurz, vše bylo tak přísně tajné, že jsem předem ani nedostala scénář. Myslela jsem si, že při mém štěstí nakonec dostanu jednu dvě věty, které si budu moci odříkat. Nakonec jsem na zkouškách četla celkem pět scén. Nemohla jsem tomu uvěřit,“ říká.

Lady Edith Crawleyovou ztvárnila Laura Carmichaelová již v první řadě seriálu, která se vysílala v roce 2010. Fanoušci budou moci herečku obdivovat nově i ve stejnojmenném celovečerním filmovém historickém dramatu Panství Downton, které má v českých kinech premiéru již ve čtvrtek 12. září.

V průběhu natáčení seriálu, o kterém říká, že jí navždy změnil život, potkala herečka kromě mnoha přátel také svého partnera, herce Michaela C. Foxe, seriálového lokaje Andyho Parkera.

„Když máte skvělou práci, kterou opravdu milujete, je to každodenní radost. Navíc jsem se díky Panství Downton zamilovala a našla si mezi herci mnoho přátel na celý život. Měla jsem opravdu štěstí a od mnoha skvělých britských herců jsem se toho hodně naučila,“ pochvaluje si herečka.

