Trumpovi není třeba okopávat kotníky. Doufám, že udělá pořádek, říká Hejma

Ondřej Hejma založil nedávno alternativní kreativní skupinu s názvem Maruš „Hlavním smyslem té partičky je skládat nové písničky. Lidi to trochu mate, ale ty nové písničky může hrát Maruš i kapela Žlutý pes, která letos oslavila 40 let existence,“ vysvětlil muzikant vznik nového projektu v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Tantiémy chodí, OSA je zlatá. Je to pro mě regulérní důchod. Je to takový ten doplněk, nestěžuji si. Karel Svoboda možná vydělá o trochu víc, ale co,“ pochvaluje si Hejma.



Během rozhovoru prozradil frontman kapely Žlutý pes také informace o připravovaném projektu Králové videa. „Existuje parta nadšenců, kteří sbírají videokazety z období před revolucí. Takové ty typické americké trháky jako je Rambo, Rocky, Terminátor a podobně. Na těch VHSkách se kdysi dělal takový domácí undergroundový dabing. Vždycky jsem si myslel, že jsem byl jediný, kdo to dělá, ale tihle hoši mě vyvedli z omylu. Byla nás spousta. A oni se rozhodli o tom udělat celovečerní dokumentární film,“ popisuje Ondřej Hejma vznik nového snímku.

V souvislosti s videokazetami zavzpomínal muzikant i na Karla Gotta. „Byl to právě on a lidi kolem něj, kdo sem tehdy ty VHS kazety s filmy dováželi. Cestovali na Západ, tam to nakoupili od kamioňáků a my jsme to tady pak dabovali. Nikdy jsem s ním o tom nemluvil a ani jsem neměl příležitost mu poděkovat. Až loni v létě. Karel s Ivanou tehdy svolali do Divadla na Jezerce takovou sešlost asi 150 jemu profesně nejbližších lidí. Tam kdyby někdo hodil granát, tak český showbyznys neexistuje,“ říká Hejma.

„Byl jsem tehdy požádán o slovní příspěvek. Zkus být vtipnej před všema těma Šípama a Bohdalkama. To fakt není jednoduché. Nevím, jestli se mi to povedlo, ale zavzpomínal jsem i na tuto éru s videokazetami. A na závěr jsem dal historku o tom, co pro mě Karel znamená. Karel Gott pro mě byl vždycky takový ten švýcarský frank, takové to nejvíc.“

Karel Gott, Martin Chodúr a Ondřej Hejma

S Gottem prý Hejmu pojí i jeden nevšední společný zážitek. „Vzpomněl jsem si na to, že když byla první soutěž SuperStar a poslední koncert duetů, zpíval tam i Karel. Po koncertě jsme se kvůli fanouškům nemohli dostat ven. Někoho napadlo, že vyskáčeme po vzoru Beatles z okna, z prvního patra. Sámer a další mladí vyskákali, netrvalo dlouho a na tom parapetu jsme zůstali my dva senioři, já s Karlem. Otočil jsem se na něj a řekl jsem: Tak co dáme to Karle? A on kývl, že ano. Skočili jsme spolu do tmy, dobře to dopadlo a já jsem si uvědomil, že Karel, to je prostě jistota,“ směje se rocker.



Ten se během rozhovoru vyjádřil i na téma Piráty navrhovaného zákonu o legalizaci marihuany. „Víte, že můj vztah k těmto věcem je kladný. Není to náhoda, že to ještě není legalizované. Nevím, zda jsou už lidé u nás na to zralí. U volného prodeje by to hraničilo s propagací těch drog a v takovém případě jsem proti. Vím, jak je to nebezpečné a riskantní. Když chce někdo přecházet na červenou, ať to dělá. Ale už vůbec ne před dětmi. Klidně bych s legalizací ještě počkal,“ vysvětluje Hejma.

O muzikantovi je známé, že se netají sympatiemi k prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. „Můj názor na něj se samozřejmě nezměnil ani teď koncem ledna, kdy zasáhl směrem k Íránu. Na tom je zajímavé akorát to, jak na to reagují různí politici. Nikdo z nás totiž neví doopravdy vůbec nic. Žijeme ve válce. Tam je válka už desítky let, ne-li vždy. A my se toho účastníme, máme tam své vojáky. Pokud on udělá takovýto krok, je třeba ho podpořit. Aby vyhrál, je v našem zájmu. Není třeba mu okopávat kotníky a řešit, zda to bylo legální, a tak dále. Doufám, že Trump tam ten pořádek udělá,“ dodává Ondřej Hejma.

