Dělejte to jako Češi, vyzvala Olivia Newton-Johnová k výrobě roušek

„Tohle je pro nás všechny moc důležité. Bylo nám řečeno, že my, obyčejní lidé, roušky nepotřebujeme, protože je nutné, aby je měli hlavně zdravotníci a pro veřejnost jich zkrátka není dostatek k dispozici,“ napsala Olivia Newton-Johnová v příspěvku na sociálních sítích.



„Prosím, buďme kreativní a vyrobme si své vlastní roušky, stejně jako lidé v České republice,“ vyzvala australská herečka a sdílela odkaz na video, které lze na Youtube najít pod hashtagem Masks4All.

Tváří této celosvětové kampaně Masky pro všechny se stala mladá Češka Aneta Kernová. Poselství o důležitosti nošení roušek bylo za několik dní přeloženo do 45 světových jazyků a do svého vysílání ho zařadily i světové zpravodajské stanice. Domácí výrobu a nošení roušek doporučil prostřednictvím Twitteru americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi i premiér Andrej Babiš.

Olivii Newton-Johnové lékaři poprvé diagnostikovali rakovinu prsu v roce 1992. Herečka tehdy nádorové onemocnění s pomocí lékařů porazila a začala propagovat důležitost včasných mamografických vyšetření. Léčila se v Melbourne, kde po ní následně bylo pojmenované výzkumné středisko Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre.

Onkologické onemocnění se herečce vrátilo v roce 2013, kdy se metastázy rozšířily i do ramene. Lékaři na to přišli při vyšetření po hereččině dopravní nehodě. Tuto skutečnost však Newton-Johnová před veřejností tajila. „Nechtěla jsem o tom mluvit. Říkala jsem si, je to můj život, a rozhodla jsem se nechat si tuhle zprávu pro sebe,“ řekla Newton-Johnová v pořadu Sunday Night.



O navracející se nemoci promluvila herečka v roce 2017, kdy prozradila, že je opět nemocná a že nádor z prsu metastázoval i do spodní části páteře. V jednom z rozhovorů se tehdy svěřila, že od bolesti si pomáhá léčivým konopím, které pro ni pěstuje přímo její manžel John Easterling (67), aby jí pomáhal tlumit silné bolesti během léčby. Newton-Johnová se podrobila ozařování, ze své stravy vyřadila cukr a vyslovila se pro legalizaci marihuany v Austrálii.