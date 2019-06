O Muži roku rozhodne hlavně volná disciplína, říká šéf soutěže Novotný

S výběrem dvanácti finalistů je prý David Novotný velice spokojen. „Těším se, co předvedou na samotném finále soutěže Muž roku. To se koná 23. srpna v Náchodě. Kluci musí ještě vypilovat volné disciplíny, které už mají naplánované. Nyní jsou již všichni nedočkaví a hlavně zvědaví na to, jak dopadly výsledky jazykových testů,“ pokračuje.



Na finálovém večeru by měli soutěžící kromě volné disciplíny čekat také přehlídky v plavkách a oblecích. Každého finalistu čeká také jedna otázka od známých českých osobností. „Vždy však rozhoduje především hlavně volná disciplína,“ míní Novotný.

Předfinálový večer navštívila i moderátorka a bývalá modelka Kateřina Kornová (52) podle které splnilo soustředění svůj účel. „Užila jsem si to, byla tu hezká atmosféra. Klukům to slušelo, vše zvládli perfektně,“ říká.

Soutěžící se jí prý nesnažili během soustředění ovlivňovat a získat sympatiemi body navíc. „Nesnažili se. Nevím, zda je to dobře, nebo jestli bych se měla urazit,“ směje se Kornová.

Andrea Bezděková a finalisté soutěže Muž roku 2019 v Tunisu (16. května 2019)

„Jsou to sympatičtí hezcí kluci, všem bych přál, aby vyhráli,“ říká herec Jiří Krampol (80). „Přehlídka byla úžasná. Svého favorita však zatím ještě nemám,“ dodává jeho manželka Hanka Krampolová (58).



Kdo by měl vyhrát soutěž Muž roku 2019? celkem hlasů: 5312