Boudová si dala roušku na intimní partie. Nebuďme jako stádo ovcí, vzkázala

„Tuhle fotku mají už média. Dala jsem ji tam v noci a brzo ráno ji zbaběle vymazala. 90 % příznivců a 10 % lidí polemizující o vkusu té fotky. Jo, je to přes čáru, vidím to,“ začala herečka svůj příspěvek pod znovu zveřejněným snímkem na Instagramu.

Boudová tvrdí, že je to její punkové vyjádření občanské nespokojenosti, nejen s rouškami. „Roušky ano, ale v obchodech a veřejné dopravě. Prosím čtěte si statistiky úmrtí z minulých let, hledejme si informace a nebuďme jak stádo ovcí! Nebojme se! Je přeci jasné, komu to prospěje,“ napsala s hashtagy #stopblbosti, #stopcoronavirus, #picurouska a #stopstrach herečka, kterou za „odvahu“ pochválilo několik kolegyň.

Nela Boudová ale zároveň poděkovala všem, kteří nasazovali sílu a zdraví v boji s koronavirem. Sama také jako dobrovolnice rozdávala roušky a dezinfekci.

