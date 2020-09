Lidi v souvislosti se mnou zajímá přítel a spodní prádlo, směje se Halouzková

Představte vaši roli v seriálu.

Kateřina Kinská je čerstvě vystudovaná zdravotní sestřička. Je cílevědomá a zažraná do práce. Hodná holka s dobrým srdcem. Naštěstí má vedle sebe ztřeštěnou kamarádku Barču (Míša Tomešová), která ji tu a tam z té správňácké nudy trošku vytrhne.

Jste taky taková?

Asi nejsem až taková správňačka, ale ani rebel. Umím sklopit uši a nesnažím se za každou cenu vyčuhovat. Asi jsem v tomto ohledu průměrná.

Váš první natáčecí den v seriálu byl docela dramatický. Co se dělo?

Hned první den jsme točili bouračku a hned první den jsem dostala dublérku. Nejprve jsem ji nechtěla a dělala si legraci z toho, že umím bourat. Shodou okolností jsem totiž podobnou nehodu měla před pár dny také. Ale pak jsem byla ráda, že mě zastoupila kaskadérka. Byla to docela rána! Také bylo zajímavé pozorovat „vlastní“ nehodu.

Víte, co lidé v souvislosti s vaším jménem nejčastěji vyhledávají na Googlu?

Slyšela jsem, že je zajímá přítel a spodní prádlo. (smích) Tak přítele mám, jsem už dva roky šťastně zadaná.

A s tím spodním prádlem je to jak?

To bude asi souviset s jednou scénou v seriálu Krejzovi, kde jsem se producírovala v prádle.

Nemáte se za co stydět, ale příjemné to asi není, že?

Je to součást práce, není to asi úplně nejvíc přirozená věc promenádovat se před dvaceti lidmi ze štábu. Ale je to i jejich práce, moje práce, stud musí jít stranou. Nemám naštěstí komplexy ze svého těla, problém mi to nedělá, ale že bych to vyhledávala, to vážně ne.

A to jsou ty chvíle, kdy neherečtí rodiče možná trošku trpí, že mají doma herečku.

Myslím, že tušili, co ze mě bude. Od malička si ze mě dělali legraci, že jsem hérečka. Vždycky jsem byla umělecká duše. Kromě herectví se věnuju tanci. Naplňuje mě to a baví. Herectví ke mně přišlo samo, oslovila mě paní z agentury, a tak jsem tady.