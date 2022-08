Aby byl sex dobrej, muži mají umět uspokojit ženy a naopak, říká Halouzková

Herečka Natálie Halouzková má vlastní podcast (Ne)víme, kde spolu s kamarádkou rozebírají ožehavá ženská témata. Jedním z nich byl i ženský orgasmus. Právě na tento díl poukázal během rozhovoru v novém dílu talkshow 7 Pádů moderátor Honza Dědek.

„Je to tak, že kolikrát ani ženy pořádně neznají svůj vlastní orgasmus. To by ses divil, kolik žen se neumí samo… Ježíši, co to tady probíráme?,“ lekla se nejdříve vlastních slov herečka, ale vzápětí pokračovala ve svých myšlenkách.

„Myslím si, že ženy by měly vědět, jak se uspokojit, muži mají vědět, jak mají ženy uspokojit, a tak… Aby to bylo hezký, sex je dobrej,“ říká jednadvacetiletá herečka s tím, že momentálně je single.

S přítelem, fyzioterapeutem, se rozešla po tříletém vztahu. „Přítel už není. To se tak stane, že se cesty rozejdou. Ale žádné drama, v tom tě asi zklamu,“ říká Halouzková.

S herectvím začala už v jedenácti letech. Poprvé na sebe výrazně upozornila o rok později rolí ve filmu Něžné vlny. „Je tam taková skvělá scéna s myší. Přibíhá bílá myš, která mi zaleze pod sukni, a když pak vyleze, je zrzavá. Takže si asi dovedete představit mé dvanáctileté spolužáky na gymplu, jak si to vyložili. No že mám kouzelnou tu…,“ pobavila samu sebe Halouzková, která ze svých zrzavých vlasů těží a měnit je nehodlá.

„Moje vlasy mohou za několik rolí. Myslím si, že i za tu první, protože moji první maminku hrála Zuzana Bydžovská. Roli ve filmu Něžné vlny jsem dostala určitě kvůli vlasům, tam hrály hlavní roli. Teď točím Dobré zprávy a tam chtěli změnu vlasů. Řekla jsem, že je ostříhám, ale barvu nezměním,“ stojí si za vlasy herečka.

VIDEO: Natálie Halouzková v seriálu Sestřičky Modrý kód: