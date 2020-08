RECENZE: Pouhý příchod rázné babičky udělá z Modrého kódu Sestřičky

Z dosavadního Modrého kódu vyřízli pár pih, přidali jednu ráznou babičku v podání Daniely Kolářové plus několik pohledných mladých tvářiček, načež kosmeticky upraveného pacienta, který se poprvé probral z narkózy v sobotu a v pondělí už se hrne do druhého dílu, přejmenovali na Sestřičky Modrý kód.

Mluvit o novém seriálu se tady skutečně nedá, televize Prima prostě pod obměněným názvem pokračuje ve své verzi Ordinace na Nově, a to včetně rezignovaných řemesel.

Předvádí se vesměs ochotnické bytové divadlo - někdo někam vstoupí, cosi utrousí, odejde, střih a totéž znovu v jiné dekoraci, při mimořádném akčním nasazení i v parku. Konfekční herecká jednotvárnost prakticky vylučuje jakýkoli pokus o výraznější sólo - ostatně co se dá taky vylepšovat na replikách typu „Tak povídej, co je nového!“

Mírnou výjimku či spíše vějičku na diváka by měla zosobňovat Kolářová coby přidaná postava kriminalistky ve výslužbě. Nezdolná důchodkyně posílá peníze školákům v Ugandě, osiřelého vnuka drží zuby nehty na medicíně a dál se plete do vyšetřování, kdy bývalé kolegy zdraví „Pomáhat a chránit!“ Zkrátka Sestřičky nasazují podpůrné vitamínové dávky prvků krimikomedie, aniž by je trápilo, že penzistku honící padouchy si půjčují od cyklu Ach, ty vraždy!

Čistě reklamní ozdůbku připojil motiv biatlonu, jinak vše zůstalo při starém, včetně recepce urgentního přijmu, kam chodí na sousedské táčky zjevně celá Rubava. Stále tu vládne uštvaná, leč usměvavá, ochotná a spravedlivá světice Sabiny Laurinové, která řeší personální krizi podle zásad moderního genderového diktátu: jeden zdravotní bratr, jedna emancipovaná maminka, která půlročního potomka svěří otci na rodičovské dovolené. Z čehož lze snadno odvodit, jaké taškařice se kolem tatínka s nemluvnětem se rýsují v příštích epizodách.



Sestřičky Modrý kód Režie Libor Kodad, hrají Sabina Laurinová, Adéla Gondíková, Marek Němec, Natálie Halouzková, Jan Nedbal, Daniela Kolářová, Saša Rašilov., Jiří Štěpnička, Roman Zach Hodnocení­: 35 %

Na nemocničním hřadu se taktéž hromadí veškeré náhody světa, od aktérů zlodějské aféry přes dávné známé z dětství, kteří by mohli urovnat letitý spor mezi rodinami, až k programátorovi, jenž zachrání zavirované počítače.

Přičemž mladé posily zjevně aspirují na zrod případných budoucích idolů. A pokud konverzaci mezi kuchyní a kantýnou dojde dech, vždycky lze povolat do zbraně slogan seriálu neboli „Všechny problémy hodíte za hlavu, když jde o život.“

Jistě, to vyznávala už Nemocnice na kraji města, jenže počínaje scénářem a konče herci hrála vedle divizních Sestřiček první ligu.