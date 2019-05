Jsem jednička, originál a budu inspirovat, vzkazují finalisté Muže roku

Finalista soutěže Muž roku 2019 Jan Liška pochází z Frýdku-Místku, žije v Praze. Čtyřiadvacetiletý podnikatel se přihlásil náhodou. O soutěži věděl přes kamaráda z fitka, který díky ní dostal super zakázky a příležitosti. „Rád také vyzkouším všechno. Na casting jsem přišel nepřipravený, na rozdíl od ostatních. Tak jsem pak zazpíval, byla to sranda. Mužem roku bych měl být, protože jsem jednička,“ míní Liška.

„Přihlásil jsem se sám, byla to původně sázka. Chtěl jsem si vyzkoušet něco nového a chci vyhrát. Mám předpoklady vyhrát soutěž a jsem originální,“ uvedl osmadvacetiletý Václav Kršňák z Teplic, který pracuje v gastronomii a bydlí v Praze.

Zámečník Michal Majzner pochází z Josefova a je mu jednadvacet let. „Do soutěže mě přihlásila kamarádka. Zatím jsem nepřemýšlel, proč bych měl být Mužem roku zrovna já,“ přiznal s úsměvem.

Šestadvacetiletý Lukáš Moučka z Krupky u Teplic je technický dozor investorů, do soutěže se přihlásil sám. „Ve volném čase dělám modeling, který jsem měl teď trošku upozaděný. Zase bych se mu chtěl věnovat víc. Beru to jako výzvu a určité zviditelnění se,“ řekl Krupka, který věří, že je z finalistů nejlepší.

Ondřej Kabeláč Pochází z Tlustovousů. Do soutěže se přihlásil proto, že na sobě maká. „Nějakým způsobem se posouvám. Soutěží bych se mohl dostat do povědomí více lidí. Rád bych inspiroval hlavně mladé lidi, aby také na sobě makali a šli si za svým. Vyhrát bych měl, protože jsem dobrej!“ dodal osmadvacetiletý učitel a výchovný poradce.

Jan Solfronk pochází z Jablonce nad Nisou a momentálně žije v Praze. Po zranění musel přestat s profesionálním sportem, a tak bere soutěž Muž roku jako další výzvu, kterou by rád zdolal. „Dělal jsem atletiku, desetiboj, což je disciplína, kde jsou potřeba všechny aspekty. Myslím, že mám velkou většinu aspektů, které by měl Muž roku mít,“ vysvětlil devětadvacetiletý lektor, proč by měl vyhrát.

VIDEO: Finalisté Muže roku se představují divákům iDNES.cz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodák z Českých Budějovic Jakub Chyňava studuje, je mu čtyřiadvacet let. „Přihlášení do soutěže byla původně taková sázka s kamarádem, asi tři čtvrtě roku zpátky. Chtěl jsem zhubnout, kamarád nabrat svalovinu. Tak jsme si řekli, že to bude dobrá motivace. Nakonec jsme se přihlásili na apríla,“ řekl.



Šestadvacetiletý Tomáš Vančura pochází z Pardubic, je OSVČ a má na starosti barový catering. O soutěži se dozvěděl od své známé. Přestože už bylo po termínu na přihlášení, zkusil přihlášku poslat a vyšlo to. „Kdybych vyhrál, věnoval bych se tomu na sto procent. Dal bych tomu všechno,“ uvedl.



„Přihlásil jsem se sám. Už nějakou dobu jsem věděl, že bych to chtěl zkusit. Mužem roku bych měl být, protože jsem jednoznačně originální a chtěl bych využít tuto příležitost,“ řekl jednadvacetiletý student Immanuel Adenubi, který pochází z Prahy.

VIDEO: Finalisté Muže roku se představují divákům iDNES.cz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Chtěl jsem v něčem reprezentovat Českou republiku a myslím, že toto by bylo něco pro mě,“ vysvětlil devětadvacetiletý Jiří Hemelka (29) z Prostějova, proč se přihlásil do soutěže. „Nevím, jestli bych mohl úplně vyhrát, samozřejmě jdu do toho s tím, že si věřím. Konkurence je ale velká, je to otevřené,“ dodal tenisový trenér.

„Na začátku roku jsem dělal rozhovor v televizi a potom se mě moderátorka zeptala, jestli bych se nechtěl přihlásit do Muže roku. Předtím jsem o tom nikdy neuvažoval. Pak mi to ale vrtalo hlavou. Nakonec jsem si řekl, že není co ztratit. Myslím si, že Muž roku by měl být hlavně vzorem a inspirací. Chtěl bych lidi inspirovat k tomu, že být zdravý a cítit se dobře ve svém těle skvěle není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát,“ míní šestadvacetiletý podnikatel Vojtěch Urban, jenž pochází ze Vsetína.

Rodák ze Žatce Jan Tvrz se do soutěže přihlásil na popud přítelkyně, která byla finalistkou soutěže Miss. „Mám ambici vyhrát tuto soutěž. Ale zasloužil by si to každý z nás. Uvidíme, jak štěstí rozhodne,“ dodal šestadvacetiletý podnikatel.

VIDEO: Finalisté Muže roku se představují divákům iDNES.cz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo by měl vyhrát soutěž Muž roku 2019? celkem hlasů: 2968