Na sebevědomí pracuji celý svůj život, říká Monika Marešová

Kdo vás dnes oblékal a dal by se vůbec vyčíslit váš outfit?

Nevím, za kolik mám šperky, ale asi za hodně, takže to ani snad nechci vědět (na focení byla přítomna i ostraha u šperků – pozn. red.). Mám na sobě sako Valentino, pod tím už nic a pak jenom boty Balmain.

Pro některé lidi, hlavně na sociálních sítích, platíte za módní ikonu. Jak se vám ráno probouzí s vědomím, že vás mohou kopírovat, ať si oblečete cokoliv?

Děkuji moc, ale musím říct, že já se tak sama opravdu nevnímám. Kdybyste mě potkal v běžném životě, tam se snažím spíše nevyčnívat, protože jsem trošku takový asociál. Ale módu miluji, takže samozřejmě když je příležitost, tak proč se neobléknout?

V čem se cítíte nejpřirozeněji?

Obyčejné triko, sako, džíny a tenisky. Když pak někam jdu, tak si to prohodím za podpatky a je to.

V jakém oblečení ráda vidíte svého manžela?

Když jsem ho poznala, měl na sobě smoking, takže ten na něm miluji. Myslím si, že každý muž vypadá skvěle ve smokingu, saku, obleku. Ale já na svém muži miluji i tepláky.

20. listopadu 2020

Vezmete si občas jeho košili nebo tričko?

Určitě. Strašně ráda nosím oversized věci, takže jeho košile nosím furt a mikiny také.

Na focení musí člověk kolikrát odhodit zábrany. Co říkáte na nahotu před objektivem, když se to konkrétně týká vás?

Vzhledem k tomu, že vždycky točím nebo fotím s lidmi, které léta znám, tak s tím nemám problém. Vím, že v momentě, kdy by to bylo moc, nebo bych to už nebyla já, tak se to nevyfotí. Hlavně mi není pětadvacet. Je důležité, aby se žena vnímala tak nějak přiměřeně ke svému věku. A to nejpodstatnější je, že já nejsem modelka. Miluji nahé fotky, jsou krásné, ale myslím si, že si to mohou dovolit modelky. Je to úplně jiná věc, než když se vyfotí třeba herečka nebo zpěvačka, to působí úplně jinak.

Určitou roli také hraje sebevědomí a sebekritika. Jak vy jste na tom?

Musím říct, že na sebevědomí pracuji celý svůj život. Mít sebevědomí je hodně důležité, ale samozřejmě my ženy na sobě neustále hledáme nějaké chyby.

Máte někoho, u koho se ráda inspirujete? Když už se mnozí rádi inspirují vámi.

Líbí se mi styl Rosie Huntingtonové a vůbec všechny tyto modelky. Instagram používám tak, že vlastně nesleduji pořád ty samé lidi. Inspirace na sociálních sítích je taková, že vám nabízí stále nové lidi a nové fotky. Ve finále je úplně jedno, jestli je to někdo známý, nebo nějaká neznámá holka odněkud z Berlína nebo Paříže. Ani to není o tom, co má na sobě. Je to o tom, co z ní vyzařuje na fotce a jak to nosí. Myslím si, že je skvělé mít hezké věci, ale také to musíte umět takzvaně nosit a prodat.

Jaké nezbytnosti vám nesmí chybět v kabelce?

Mobilní telefon, klíče od bytu, od auta, parfém, rouška, dezinfekční gel, krém na ruce a asi balzám na rty.

V jakém časovém horizontu máte tendence něco na sobě měnit? Například účes?

Tak účes jsem změnila po dlouhé době, to je pravda. Vždycky to přijde tak nějak nárazově, není v tom žádný klíč. Něco mě jen tak napadne. Mám to tak s tetováním, s propíchnutím uší, s čímkoliv.