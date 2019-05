USA mají novou Miss. Královnou krásy je právnička Krystová

Cheslie Krystová zvítězila v soutěži krásy v konkurenci jednapadesáti uchazeček o titul Miss USA 2019.

Tvrdí, že před samotným vyhlášením výsledků nebyla kupodivu příliš nervózní. „Slyšela jsem, jak vyhlašují mé jméno. Jediné, co jsem si v tu chvíli v duchu říkala, bylo ‚to je vážně cool‘,“ svěřila se Krystová.

Ve svém video medailonku se rozhořčila nad situací, kdy jí kdysi jeden ze soudců řekl, že nemá do soudní síně nikdy nosit kalhoty. Soudci prý preferují sukně.

„Nikdy nezapomenu na to, jak jsme s kolegou po několika měsících příprav stáli půl hodiny před soudci s naším případem a jediné, co jsme dostali jako zpětnou vazbu, byla informace, že si mám příště obléknout sukni. Bylo to velmi frustrující a ponižující,“ řekla.

Vítězka zavzpomínala také na své dětství. Do sebevědomé dívky prý měla daleko. „Když mi bylo deset let, byla jsem zvláštní dítě se srostlým obočím. Vlasy jsem nosila vždy stažené dozadu a neměla jsem žádné kamarády. Uvnitř jsem tou dívkou vlastně tak trochu pořád. Stále miluji knihy a ráda trávím čas sama doma sledováním filmů,“ přiznala nová Miss USA.

Minulý rok se na prvním místě v soutěži krásy v USA umístila Sarah Rose Summersová, tehdy třiadvacetiletá zdravotní sestřička.

