Miss Universe 2014 přibrala kilo a hned je v kategorii XXL

11:14 , aktualizováno 11:14

Miss Universe 2014, kolumbijská kráska Paulina Vegaová (26) si postěžovala na to, že po přibrání jednoho kilogramu hmotnosti přišla o mnoho nabídek práce. Modelingová agentura ji totiž hned poté přeřadila do kategorie plus size.