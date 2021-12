Mirka van Gils Slavíková: Za zdobené perníky mi v USA málem utrhali ruce

„Z Německa jsem šla do jižní Afriky. Původně jsem chtěla do Brazílie, ale ta nám neklapla. V Jihoafrické republice jsem měla okamžitě zaměstnání, protože se tam dalo odjet pouze s tím, že měl člověk zajištěné místo. Měli jsme s manželem umístěnku v jednom velkém luxusním hotelu. On byl kuchař, já cukrářka, takže jsme měli okamžitě práci. Tam jsem byla zhruba čtyři a půl roku. V té době to pro mě bylo asi nejkrásnější období,“ zavzpomínala.

Následovala 17 tisíc kilometrů dlouhá, romantická cesta autem z Johannesburgu do Plzně napříč východní částí Afriky a Arabským poloostrovem. A navíc s novým partnerem.

„To jsme jeli asi dva měsíce. Pak přišla cesta do Ameriky. Nejdřív jsme žili v Kalifornii, následně v Oregonu, kde jsme pekli české perníky. Když jsem tam začala dělat zdobené perníky, mohli mi lidé utrhat ruce,“ připomněla si slibně se rozvíjející kariéru, kterou dobrovolně ukončila z osobních důvodů a vrátila se zpět do Česka.

Svoji neuvěřitelnou, velice úspěšnou kariéru v oboru cukrářství tak stačí prokládat i bouřlivým osobním životem. „Já se tak vznáším a stále věřím, že ještě přijde TEN MUŽ. Já bych mu pekla jak o život,“ svěřila se autorka dvou kuchařek Famózní a porotkyně první řady Peče celá země.