Co chybí v českých kuchyních? Hlavně čas, říká cukrářka Mirka van Gils Slavíková

Zaznamenala jste s blížícími se Vánocemi na svém profilu na TikToku, že si lidé více ukládají vaše videa coby inspiraci na nadcházející pečení?

Samozřejmě. Já mám tedy v letošním roce Vánoce celý rok. Odehrál se vzácný moment a vyšla moje kniha s názvem Štědré a Voňavé.

Recepty, které nabízí, jsou i po vaší babičce a prababičce?

Věřte, že to je i po prapraprababičce. Přenáší se to z generace na generaci, tak jsou ty prameny hodně hluboké. Jen ve vánočním cukroví je tam asi sto dvacet receptur. Pak je tam moje soukromé vánoční menu, likéry, dortíky, nezapomenutelná vánočka. A mezitím máte příběhy, jak malá Mirka prožívala Vánoce.

Mirko, jste ten tým, který musí mít polévku na štědrovečerní večeři hrachovou, rybí nebo knedlíčkovou?

Rybí.

mirkavangils ❄️ Tak cukrouškové! Hurá na věc! ❄️❄️❄️

Ze skeletu?

Víte co, u nás byla doma vždycky soutěž a třenice. Tatínkova polévka, nebo babiččina. U nás to byla vždycky rybí, ale tatínkova nebo babičky. A moje babička vždycky šla někde, kde se prodávaly v kádích kapři, a řekla: „Chci čtyři hlavy a dejte mi asi dvě kila těch zbytků“, myšleno tu kostru po odfiletování ryb. A ta polívka, ta měla prostě říz a mně chutnala nejvíc.

Musíte se kolikrát vybičovat k tomu, abyste měla ten svůj pověstný elán na TikTok videa?

Já už se nebičuji k ničemu. Čili taková, jaká jsem, taková prostě jsem. Já už jsem jenom šťastnej člověk. Miluji to, co dělám, miluji všechny lidičky, své fanoušky. Já myslím, že to je úplně to nejkrásnější.

Váš kolega, cukrář Josef Maršálek, tančil ve StarDance. Co jste na něj říkala?

Velmi se omlouvám. Já nemám čas sledovat televizi a já televizi ani nemám, takže nemůžu hodnotit. A už vůbec nejsem kompetentní hodnotit tanec. Takže k tomu toho moc nemůžu říct.

Můžete alespoň posoudit jeho výtvory. Protože celý tým StarDance si doslova šmakoval.

No, to chápu! Já chápu, že to, že tam byl dlouho, si uplácel buchtama. Takže ty samozřejmě musí být pravděpodobně vynikající.

Mirko, jak to děláte, abyste nejedla sladké od rána do večera? Máte nějaké pravidlo?

Víte, já ze všeho sladkého miluji nejvíc výborný telecí řízek nebo steak.

Mirka van Gils Slavíková Česká cukrářka, která je držitelkou francouzského titulu Professeur en sucre d’Art (Profesor cukrářského umění), zvítězila na několika cukrářských olympiádách a na Velké ceně Paříže. Dostala se tak mezi evropskou cukrářskou elitu. Své umění zdokonalovala ve Francii a Švýcarsku.

Procestovala téměř celý svět, v Jihoafrické republice, v USA i v Evropě vždy propagovala české buchty, koláče a perníky.

Místní cukrařinu se snaží dostat zpět na úroveň té vysoce ceněné – prvorepublikové. Své umění staví na jednoduchosti, eleganci a osvědčených cukrářských postupech. Jak sama říká, „dezert musí ladit oku a hlavně chutnat“.

Má dceru Hanu a dva syny, Matěje a Clarka.

A když přijde na svíčkovou, co sladké brusinky?

Já si neumím představit svíčkovou bez kombinace brusinek a citronu, takže to tam musí být. To je jasné. To dodává chuť. A šlehačka.

Co podle vás ve většině českých kuchyní chybí? Co je podle vás takový nešvar? Co spousta lidí dělá nebo kupuje zbytečně?

Já si myslím, že co v těch českých kuchyních chybí, je hlavně čas. Protože ten samozřejmě ovlivňuje kvalitu toho vaření a tím pádem i výběr surovin. Zjednodušujeme si dnes a zrychlujeme tu činnost tak, abychom v té kuchyni neprotrpěli půl dne. Takže bohužel, ten čas je proti nám.

Myslíte si, že spousta lidí podzim a zimu promarodí, protože se přestávají dělat ty dlouhé tažené vývary, které posilují imunitu?

Absolutně! Já jsem těžce vývarová. Když si doma dělám vývárek, který dělám vždycky buď z hovězího, slepičího, nebo kombinuji hovězí a slepičí dohromady, táhnu ho minimálně čtyřiadvacet hodin. Na vývárek nedám dopustit. Přece se říká, že po porodu postavila polévka ze slepice maminku vždycky na nohy.

Čas Vánoc s sebou přináší i popíjení alkoholu. Máte nějaký trik na kocovinu? Co vypít? Co si uvařit?

Jaký kocoviny? Přece piji správný alkohol ve správných kombinacích a nemůžu mít kocovinu. Mně vždycky doma kluci říkají: „Mami, ty jsi byla nejopilejší a ráno vstáváš nejčerstvější a bez jakýchkoliv potíží!“ Vždycky s úsměvem.