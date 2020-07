Zpověď české Marilyn. Na venkově bych nebyla šťastná, říká Miluše Bittnerová

Přezdívá se vám česká Marilyn Monroe. To musí být docela lichotivý závazek, ne?

Tu přezdívku jsem kdysi pochopila jako velkou legraci. A s tím jsem udělala fotky v jejím stylu. Česká Marilyn, to je něco jako české kung-pao. Pak jsem pochopila, že to není úplná sranda, protože se toho lidi chytli. Já přitom nemám ani stín její krásy. Můžu se utěšovat, že Marilyn zemřela strašně mladá a třeba by pak vypadala taky hůř. I když teď, co mám těch patnáct let a patnáct kilo navíc, mi to přijde zvlášť vtipné.