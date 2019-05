Jovovichová přiznala, že přišla o dítě v pátém měsíci těhotenství

Hovořit o potratu se rozhodla proto, že v USA roste počet států, které chtějí potrat postavit mimo zákon, a to podle herečky není správné.

Třiačtyřicetiletá hvězda má s manželem Paulem W. S. Andersonem jedenáctiletou dceru Ever a čtyřletou Dashiel. Dva roky po narození Dashiel Milla při dalším těhotenství potratila.

Ve státě Georgia nedávno vstoupil v platnost zákon, který kriminalizuje potraty po šestém týdnu těhotenství.

„Nerada se pletu do politiky, dělám to opravdu jen tehdy, když musím a toto je ta chvíle. Pokud někdo dál číst nechce, varuji ho předem. Právo nás žen mít možnost využít bezpečný potrat s pomocí zkušených lékařů, je opět ohroženo. Minulé úterý guvernér Georgie Brian Kemp podepsal drakonický zákon, který činí trestným činem potrat po šestém týdnu, tedy dříve, než žena může zjistit, že je těhotná. A je jedno, jestli byla znásilněná, nebo šlo o incest,“ rozohnila se herečka.

„Potrat je dost drsná zkušenost pro ženy na emocionální úrovni, aniž projde možnými nebezpečnými a nehygienickými podmínkami. Já sama jsem prodělala před dvěma roky nouzové ukončení těhotenství. Byla jsem v polovině pátého měsíce těhotenství a natáčela ve východní Evropě. Začala jsem předčasně rodit a řekli mi, že to musím prodělat v bdělém stavu. Byl to jeden z nejhroznějších zážitků, jakými jsem kdy prošla,“ pokračovala.

Milla Jovovichová s dcerou

Kvůli tomuto zážitku má dodnes noční můry a psychicky na tom není dobře. Celá záležitost ji velmi poznamenala a zasáhla. „Byla jsem sama a bezmocná. Když si představím, že budou muset ženy podstupovat potrat ještě v horších podmínkách kvůli novému zákonu, zvedá se mi žaludek. Dostala jsem se do nejhorších depresí mého života a musela extrémně tvrdě pracovat na tom, abych se z toho dostala,“ vzpomíná herečka.

„Přerušila jsem kariéru, izolovala se na několik měsíců a musela se tvářit silně před svými úžasnými dětmi. Začala jsem zahradničit, jíst zdravěji a denně cvičit, protože jsem nechtěla užívat antidepresiva, pokud jsem nevyčerpala všechny ostatní možnosti. Díkybohu jsem byla schopná se z toho osobního pekla sama vyškrábat bez léků, ale vzpomínky na to, čím jsem prošla a o co jsem přišla, mě budou pronásledovat do poslední chvíle života,“ napsala Milla v reakci na americkou vlnu zákazů potratů.

Podobný zákon jako v Georgii se snaží prosadit také v Ohiu, Mississippi, Kentucky, Iowě a Severní Dakotě.