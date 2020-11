Kočner je špička ledovce, takových jsou na Slovensku desítky, říká Kňažko

Říká, že patří k hercům, kteří se cítí provinile, když se divák při divadelní komedii pět minut nezasměje. Proto chce Milan Kňažko hrát jen do doby, kdy to bude diváky bavit. „Potlesk po představení a také spontánní smích lidí je pro mě největší poklonou,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro týdeník 5plus2 herecká legenda, která si za posledních 30 let prošla řadou politických i manažerských „odboček“.

V Česku se ve velkém nevytvořil takový ten autokratický režim, který propojil podnikatelské prostředí s politikou. Sice to máte také, zároveň jste ale vytvořili obrovský prostor pro svobodné podnikání. Proto je hodně slovenských podnikatelů v Česku, nechtějí se mafianizovat a spojovat s organizovaným zločinem, jako se to děje na Slovensku. Milan Kňažko herec, bývalý politik