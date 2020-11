Zkolaboval jsem, tělo řeklo dost. Byla to stopka shora, říká Mikolas Josef

„Bylo to krásné a navenek vypadalo všechno idylicky, dokonale a fantasticky. Co se týká úspěchu, byl jsem téměř na vrcholu. Ale v realitě to byla trochu jiná pohádka. Za tím vším byla obrovská spousta práce,“ říká Mikolas Josef v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.



„Vše bylo rozjeté a už nebylo cesty zpět. Hlavní důvod toho, proč jsem v jednu chvíli všechno razantně ukončil, bylo to, že moje tělo řeklo dost,“ vysvětluje zpěvák.

„Jednou jsem stál a mé tělo se zničehonic doslova složilo a já jsem spadl na zem. Bral jsem to jako stopku shora. Některá média to nazývají panickými záchvaty. Ani já sám dodnes nevím, jak to mám pojmenovat. Jen jsem věděl, že už nejsem schopen jet dál v takovém tempu, v jakém jsem fungoval do té doby. Snažil jsem se trochu si to srovnat v hlavě. Nebylo to nic jednoduchého, zastavit takový rozjetý kolos,“ vzpomíná Mikolas Josef.



Proč se to všechno stalo? Úspěch přišel podle zpěváka dříve, než na něj byl připraven. „Měli jsme například vystupovat na festivalech, kde nám řekli, že musíme hrát hodinu a půl. Já jsem měl v té době ale jen tři písničky. A tak začala práce, která neměla nikdy konce. Jel jsem v kuse od Eurovize do konce roku 2019, bylo to neúnosné,“ popisuje.

Postupem času si prý uvědomil, že pokud má někdo problém s jeho hudbou v tom smyslu, že ji například nemůže nijak komerčně využít, je to jeho věc. „Naučil jsem se odmítat názory na to, jaké značky bych měl nosit, o čem bych měl zpívat a jak se stylizovat. Otázka je, jestli má člověk v takové situaci vůbec čas na sebereflexi, nebo ne,“ myslí si zpěvák.



V hudebním průmyslu podle Mikolase bohužel není nenormální, že někdo z umělců skončí buď velmi špatně, nebo rovnou zemře, jako v uplynulých letech například slavný hudební producent Avicii či rapeři XXXTentacion, Mac Miller a další.

„Ztratil jsem tím rok kariérního života. Ale řekl jsem si, že se srovnám, udělám pro to nějaké kroky a až to tak sám budu cítit, vrátím se. Takový, jaký chci být já, a ne jakého mě chtějí mít ostatní. Naštěstí mě v tom spousta lidí podpořila. Zatímco jsem nedělal hudbu, připravoval jsem kolekci nového merchandisu, tedy oblečení pro fanoušky,“ dodává zpěvák.

