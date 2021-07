Považuji se za vdovu, říká hvězda Panství Downton roky po smrti snoubence

Dockery a Dineen spolu chodili dva roky. Seznámil je hereččin kolega ze seriálu Allen Leech. Zasnoubili se na začátku roku 2015. Když se herečka a jazzová zpěvačka dozvěděla o jeho nemoci, pořád věřila, že to zvládne.

„Nikdy jsem neztratila naději. Ne. Nepřeháním, když říkám, že si John ani jednou nestěžoval, nikdy, a to nám dávalo sílu. To vás drží v chodu, ta pozitivita, neztracení naděje na zázrak. Nemohla jsem to udělat jinak,“ prohlásila.

Herečka přiznala, že skutečný život jí připomněl osud její seriálové postavy, která ovdověla jako velmi mladá. „Byli jsme zasnoubení a v srdci jsme se vzali, takže se považuji za vdovu,“ řekla s tím, že aby se vypořádala se zármutkem, vrhla se do práce. Později si vzala volno, aby se vyrovnala se ztrátou a cestovala.

Na poslední rozlučce v Irsku snoubenci také zazpívala jeho oblíbenou písničku z třicátých let The Folks Who Live on the Hill. „Ať už v pracovním, nebo osobním životě, John byl nesmírně loajální. Bylo jasné, že když byl John na vaší straně, byl tam pořád. Bylo mi ctí poznat Johna. Milovat ho a být milována jím. Byl to můj přítel, můj král, můj hrdina, moje všechno. Oslavujeme ho, ctíme ho a bude nám chybět,“ řekla na pohřbu v prosinci 2015.