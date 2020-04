Viewegh: Vnímám situaci klidněji než řadový občan, který nebyl na jipce

„V padesáti letech jsem málem umřel. Všechno, co přišlo dál, beru jako bonus. Možná i proto tu současnou situaci ohledně koronaviru vnímám trochu klidněji než řadový občan, který má za sebou akorát tak chřipku, nebyl nikdy na jipce a podobně,“ řekl Michal Viewegh v rozhovoru pro pořad TopStar.



Životní tempo spisovatele se v posledních týdnech karantény příliš nezměnilo. „Dny jsou pro mě úplně stejné jako normálně. Sedím nahoře v pracovně a každé dopoledne píšu,“ vysvětluje Viewegh, který je rád, že má u sebe nyní i své dvě dcery.

„My rozvedený můžeme vidět děti jednou za čtrnáct dní na víkend. Teď je tu mám nonstop. Dcerky nechodí do školy a učí se online,“ popisuje. Ve volném čase chodí rád na procházky se psem. „Máme tu krásné okolí, chodím na Budín a zpět, to jsou moje pohybové aktivity,“ říká spisovatel, který nedávno dokončil svůj nový román Převážně zdvořilý Leopold.

„Z části jsem tam já, zčásti kamarádi. Při fyzickém popisu Leopolda jsem se nechal inspirovat třeba vzhledem svého kamaráda novináře Jiřího Peňáse,“ prozrazuje Viewegh. Na knize Převážně zdvořilý Leopold strávil autor sedm měsíců. Jak však u něj bývá zvykem, už nyní pracuje na jiném textu, deníku roku 2020.

Michal Viewegh byl dvakrát ženatý, má tři dcery. Nyní žije v Sázavě se svou partnerkou Monikou Šimůnkovou (43). Je rozvedená, má tři děti a pracuje jako pečovatelka, díky čemuž se se spisovatelem, který potřeboval výpomoc, před pěti lety seznámila.

„Znala jsem ho od vidění a vždycky se mi líbil. Jezdím s pečovatelským autem a občas jsem ho míjela, když trénoval na maraton. To mu táhlo na padesát. Napadalo mě, že stáhnu okénko a plácnu ho přes zadek. Poznala jsem, že je to citlivý, hodný chlap. Byla jsem devatenáct let vdaná za někoho, kdo mě posledních osm let podváděl, takže něco podobného bych už zažít nechtěla. Michalovi věřím a doufám, že mi neublíží,“ řekla loni Monika Šimůnková v rozhovoru pro Magazín DNES.

Za scénou Sledovat další díly na iDNES.tv

Počet osob s covid-19 dle krajů