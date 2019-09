Naplňuje moji představu tradiční ženy, říká o přítelkyni Michal Viewegh

„Znala jsem ho od vidění a vždycky se mi líbil. Jezdím s pečovatelským autem a občas jsem ho míjela, když trénoval na maraton. To mu táhlo na padesát. Napadalo mě, že stáhnu okénko a plácnu ho přes zadek,“ řekla Šimůnková.

Když se dozvěděla, že od něj odešla manželka, říkala si, že možná bude potřebovat pomoc. Ani ne za týden jí zavolala jeho švagrová, že by potřebovali pro spisovatele zajistit pravidelnou stravu a někoho, kdo by dohlédl na jeho domácnost. Monika to brala jako zvláštní osud.

„Přišla jsem k němu po pánském večírku, na stole stálo snad třicet prázdných lahví. On a jeho kamarádi, všichni s kocovinou, scházeli z ložnic v patře dolů do kuchyně a byli jen ve slipech nebo v trenkách. Celý den jsem se pak usmívala, protože jsem si vybavovala Michala v těch trenýrkách a v bílém tílku,“ prozradila. „To je dehonestující tvrzení, teď jsi mě kompromitovala. Ta tílka, kterým se říká vasil, se prý už dávno nenosí,“ prohlásil spisovatel.

Vídají se hlavně o víkendech a někdy i během týdne. Přestože se zpočátku vztahu se spisovatelem trochu bála, teď říká, že láska zvítězila.

„Protože jsem poznala, že je citlivý, hodný chlap. Byla jsem devatenáct let vdaná za někoho, kdo mě posledních osm let podváděl, takže něco podobného bych už zažít nechtěla. Michalovi věřím a doufám, že mi neublíží,“ řekla.

„Já taky doufám, myslím, že mi v tom pomáhá hlavně můj věk,“ řekl Viewegh.„Ale kdyby ti bylo o deset let méně, to bych ti tak úplně nevěřila,“ dodala se smíchem jeho přítelkyně.

Spisovatel tvrdí, že když se poznali, nebyl ve formě. Manželka byla pryč, on byl osamělý, zpustlý, ve finanční krizi, trápily ho deprese z velkých zdravotních problémů, bral antidepresiva, hodně ztloustl, nic ho nebavilo. Monika tedy podle něj nepotkala prince z pohádky, ale ona zachraňovala jeho. I když se už potřetí nechce ženit, své přítelkyně si váží.

„Naplňuje moji představu tradiční ženy. Už ze své profese je starostlivá, dává mi pocit zázemí. Tím jaksi nemyslím obědy v kastrůlku, ale především vědomí, že se na ni můžu spolehnout. To jsem s manželkou v posledních letech moc nezažil,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES.

