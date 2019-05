Herci, kteří vypadají jako já, bojují o každou roli, míní nový Aladin

Mena Massoud vděčí za exotický vzhled svým předkům. Narodil se v Káhiře. Když mu byly tři roky, celá rodina se přestěhovala do Kanady. To, že získal hlavní roli ve slavné pohádce, vnímá herec jako jedinečnou životní šanci a největší příležitost ve své dosavadní filmové kariéře.



„Herci, kteří vypadají podobně jako já, doslova bojují o každou filmovou či seriálovou roli. Jsem ohromně vděčný za tuto šanci. Naštěstí šlo v mém případě všechno tak rychle, že jsem se nestihl před natáčením stresovat,“ svěřil se herec v rozhovoru pro americký magazín Entertainment Weekly.

Producenti vybírali v roce 2017 představitele hlavních rolí z celkem dvou tisíc uchazečů.

„Odmalička jsem tento film miloval. Když jsem viděl, že se bude natáčet jeho hraná verze, okamžitě jsem se přihlásil. Po castingu se však dlouhé čtyři měsíce nic nedělo, a tak jsem byl dost zklamaný. Na to jsou však herci zvyklí. Vypustil jsem to proto z hlavy a o to více jsem byl překvapený, když mi pak jednoho dne zazvonil telefon,“ vzpomíná.

Všechno pak šlo velice rychle. „V úterý jsem se dozvěděl, že se producenti rozhodli obsadit mě do role Aladina a už o dva dny později se mělo začít natáčet se samotným Guyem Ritchiem. Neříkám, že jsem nebyl ani trochu nervózní. Musel jsem se však okamžitě sbalit a letět do Londýna,“ dodal Mena Massoud.

V pohádce hraje pouličního zlodějíčka Aladina, který se zamiluje do emancipované princezny Jasmíny (Naomi Scottová). „Věřím, že jsme dokázali přinést do tohoto zpracování známého příběhu zase něco nového. Za dvacet let se chci ohlédnout zpět a říct si, že tento film diváky nějakým pozitivním způsobem ovlivnil,“ doufá herec.

Mena Massoud se v televizních seriálech objevuje od roku 2010. Výrazněji na sebe upozornil rolí Jareda Malika v americko-kanadském dramatickém seriálu Open Heart vysílaném od ledna 2015. V roce 2017 byl obsazen do špionážní série Tom Clancy’s Jack Ryan.

Kromě herectví se Massoud věnuje svému projektu Evolving Vegan, který se zaměřuje na šíření povědomí o veganském životním stylu.