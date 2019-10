Český mejdan s Impulsem: celebrity i vzpomínky. Kupte si lístky na příští ročník

Marek Ztracený si na Českém mejdanu dal generálku na vlastní únorové koncerty. „Můj první mejdan jsem zažil v patnácti, kdy jsem měl narozeniny. Vypil jsem lahev ferneta a bylo to hrozný. Přijel pro mě táta, protože mi chtěl dát občanku, kterou dřív vyzvedl na policii. Tak přijel v deset večer a já jsem prozvracel celou cestu domů, kdy jsem visel z okýnka u auta. Tam se ukázalo, že na mejdan mám talent,“ řekl zpěvák Marek Ztracený, který už to dnes s pitím nepřehání a kamarádi mu někdy říkají, že umí být na večírku pěkný suchar.

Ve skutečnosti to prý ale ještě stále umí roztočit a litry alkoholu k tomu nepotřebuje, umí si vychutnat dobré víno, ale tvrdému alkoholu se raději vyhýbá, protože je po něm prý až moc upřímný. „Zkrotil mě život a nebaví mě kocoviny,“ dodal.

Večer otevřela skupina Slza, která se proslavila hity jako Holomráz, Katarze nebo Lhůta záruční a naživo zahrála i svou novinku Hoď tam trsa. Následovali slovenští No Name a plzeňští Mandrage, stálice tuzemské populární scény.

Další část koncertního maratonu otevřel Hurikán Dalibor Janda s dcerou Jiřinou, následovaný Mekym Žbirkou, který už několikrát dokázal, že jeho hity 22 dní nebo Múr našich lások nestárnou. Duet Skúška snov se Zlatým slavíkem z roku 1982 zazpívala Katarína Knechtová.

„Když mi bylo osmnáct, měli jsem mejdan s kamarády a tehdy jsem se opil z karpatské hořké. Nevím, jestli to svinstvo ještě existuje, ale strašně jsem se tím opil a dodnes to nemůžu ani cítit. Potupně jsem blinkal celou cestu domů a ještě mi pak nadávala maminka a dostal jsem pár facek,“ prozradil Dalibor Janda.



Jeho dcera Jiřina si na večírcích dává na alkohol pozor a vzpomíná jen na narozeninovou akci z dětství, která se konala u nich doma. „První mejdan jsem měla, když mi bylo deset. Byla to bazénová párty, kam přišlo deset holčiček a jeden kluk. Na to vzpomínáme doma a děláme si z toho legraci,“ doplnila.

Dalibor Janda (Mejdan s rádiem Impuls, Praha, 19.10.2019)

Ve finále zazněly hlasy tří populárních zpěvaček: Hany Zagorové, Heleny Vondráčkové a Lucie Bílé. Spěchám, Maluj zase obrázky, Dlouhá noc, Sladké mámení, Haňa Zaňa, Most přes minulost, to jsou jen některé z hitů, které během večera zazněly.

„S mojí sestrou a ještě jejím kamarádem jsme stáhli tatínkovi jablečné víno, které mu kvasilo v demižonech. A k tomu jsme vzali mamince cigaretu a rozstříhali ji na tři malé kousky. Každý si svůj kousek dal na špendlík a zkusili jsme kouřit. Bylo to hrozné a nedoporučuji. Nekuřte a škodí to zdraví,“ vzpomínala Hana Zagorová, která má večírky moc ráda. Miluje kvalitní šampaňské a čas strávený s přáteli, takže si mejdany užívá.

Lucie Bílá zase zavzpomínala na akci, která se konala u Máchova jezera a bylo to poprvé, co si užívala bez rodičů. „První mejdan jsem měla ve čtrnácti letech na Mácháči. Bylo to poprvé bez našich, ale nebyl to žádný flám. Lidé si myslí, že flámuji hodně, protože jsem divočejší, ale vlastně ne. Já po koncertě spěchám hned domů,“ dodala zpěvačka.