Měla jsem dobrou rakovinu, i když je to protimluv, vzpomíná Navrátilová

„Zjistila jsem, že mám neinvazivní formu rakoviny, známou pod zkratkou DCIS, která není nejhorší. Někdy mám pocit, že jsem měla štěstí, protože jsem měla dobrou rakovinu, i když je to protimluv,“ řekla tenistka.

Navrátilová přiznala, že nejděsivější věcí pro ni bylo vrátit se k lékaři a jít znovu na mamograf. Musela zjistit, jestli nemá v prsou ještě další a větší ložiska.

„Když vyrůstáte v komunistické zemi, nesmíte o některých věcech mluvit. Opustila jsem rodinu a čtyři roky jsem neviděla rodiče. To mě vždy rozbrečí, protože ten čas nemůžu vrátit,“ prohlásila s tím, že byla rozhodnuta zabojovat. „Říkala jsem si, že to zvládnu. Protože ta nejhorší část mého života už byla za mnou. Je to jen o mně, zvládnu to. Bolelo mě, že jsme ranila mámu. Rakovina byla hračka.“

Maminka tenistky Jana zemřela na rakovinu tři roky předtím, než Martině onkologické onemocnění diagnostikovali. Tenisová legenda v roce 2010 podstoupila lumpektomii, tedy vynětí nádoru prsu i s bezpečným lemem zdravé tkáně. Pak absolvovala ozařování.

Přestože je tenistka přesvědčena, že odloučením po emigraci maminku ranila, později si to vynahradily a měly krásný vztah.

„Byl to nejlepší člověk, kterého jsem znala. Byla moc chytrá. Když byl v televizi nějaký vědomostní pořad, znala všechny odpovědi,“ dodala s tím, že jí moc chybí. „Nevěřila by, že jsem v tomto pořadu, protože věděla, jak jsem stydlivá,“ řekla tenistka ohledně toho, že si s ostatními celebritami sundala na pódiu podprsenku.