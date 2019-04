Vaculík a Hrubešová se po více než 30 letech opět potkali před kamerou

„S Lukášem jsme se viděli asi před třemi lety na jednom projektu, ale to jsme se tam jen míjeli, nepartneřili jsme spolu. Mám pocit, že v takto úzké spolupráci a intenzitě se vidíme opravdu asi po těch třiceti letech,“ prozradila Markéta Hrubešová.

Tolik let uběhlo od natočení filmu Karla Kachyni o lásce mladého českého lodníka Karla Svorníka s velitelkou Hitlerjugend Ulrikou von Polchow. Pro tenkrát šestnáctiletou Hrubešovou to byl první velký film, v němž si střihla také nahou scénu.

„Rozhodovali to rodiče. Režisér si s nimi sedl, já u toho nebyla, a probral to s nimi. Oni mi nechtěli bránit,“ řekla po letech pro iDNES.cz herečka a zavzpomínala také na tehdejší reakce tisku. „Hlavní bylo Rudé právo. Jaká se tam napsala recenze, to platilo. Tehdy nemohli přenést přes srdce, že je to film o lásce mezi německou dívkou a českým klukem. Recenze nebyla pozitivní, navíc do toho ta erotika, což je legrační, protože tam skoro žádná není. Lukáš Vaculík mi políbí koleno, dvakrát proběhneme nazí kvůli blechám, které mě kously, a to je vše. To nemá s erotikou nic společného.“

Když se nyní po letech opět potkala s Lukášem Vaculíkem, udělalo jí to velkou radost a na spolupráci se těší.

„Lukáš se vůbec nezměnil, je pořád stejný. Jsem ráda, že jsem ho potkala, on je zlatý,“ přiznává herečka, která se v druhé sérii Temného kraje objeví jako nová postava Marie Kořenová.

„Mám roli manželky krajského ředitele policie, kterého hraje David Suchařípa. Je to dokonalá hospodyňka, ale jak to tak bývá, že když něco navenek vypadá dokonale, pod pokličkou je to úplně jinak. Postupně zjistí, že se kolem ní děje hodně nevyjasněných věcí, které bude muset vyřešit. Stejně tak odhalí i tajemství, která kolem ní celou dobu tiše spala“ prozrazuje o své roli Hrubešová.