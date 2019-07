Léto si užiji doma, pak už budu točit jen pro Hollywood, žertuje Plánková

Čeká vás teď v létě zasloužené volno?

V polovině července končím. Budu si užívat doma, a pak už budu točit jen filmy pro Hollywood. Určitě si nějakou dovolenou uděláme. Nejraději budeme, když nám vyjde být společně s dětmi doma na zahradě.

Která z rolí, které jste si zahrála vám dala nejvíce zkušeností a na kterou ráda vzpomínáte?

Nějakým způsobem mi něco daly všechny mé role. Nejvíce mi asi dala Magda Mázlová v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Tu mi lidé dodnes připomínají, i když v tom seriálu už asi deset let nejsem. Moc se mi líbila také práce na seriálu První republika, i když to bylo náročné. A miluju i seriál Mordparta, který se podle mě slovenskému režisérovi Petrovi Bebjakovi hodně povedl. Jsem vážně pyšná, že jsem mohla být jeho součástí.

Na festivalu v Karlových Varech jste se nechala zkrášlit od vizážistek. Kam se chystáte?

Vary jsou hlavně o filmech. Viděli jsme úžasný film Yesterday, ten doporučuji všem. Zhlédli jsme i digitální podobu filmu Spalovač mrtvol od Juraje Herze, což byl také krásný zážitek.

Ale už zahajovací film s Julianne Moore After the Wedding nás dostal. Plakali i chlapi v sále. Podařilo se nám vidět i další skvělý film, Světlo mého života, který si do Varů přivezl Casey Affleck. Čeká nás film Heleny Třeštíkové Forman vs. Forman a časopis Reflex představí film Moje svoboda, na který se těšíme.

Jak jste si užívala focení s Lenkou Hatašovou?

Vždy si ho užívám báječně. Již jsme se několikrát při práci potkaly. Vždycky to bylo úžasné a vznikly nádherné fotky.

Jak dlouho se zdržíte?

Příliš dlouho bohužel ne. Musím odjet, protože mě čekají pracovní povinnosti, dotáčíme seriál Krejzovi. To však k mé profesi patří. Jsem ráda i za to, že jsem tu mohla být tři dny.