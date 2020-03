Byla jsem vyhořelá, říká Marie Rottrová o oznámení konce kariéry

„O novém albu přemýšlím již několik let. Nová písnička Cesta k minisérii Zrádci pojednávající o drogovém podsvětí je pro mě možná takový impuls. Mému okolí se skladba velmi líbí. Viděla jsem první díl Zrádců a musím říci, že je to na mě docela brutální. Mám ráda, co se týká detektivek, spíš britskou klasiku. Baví mě právní stránka věci, vyšetřování a postupy,“ svěřila se Marie Rottrová moderátorovi Bořkovi Slezáčkovi v pořadu Shaker na ÓČKO STAR.

Zpěvačka o sobě tvrdí, že nemá momentálně zrovna tvůrčí období. „Asi se teď mám zkrátka až moc dobře,“ říká se smíchem Rottrová. „Těším se na léto na open air festivaly, ty zbožňuji. Koncertování a muzika mě stále moc baví. Všechno si užívám. Když toho je málo, tak je to super. Nesmí to začít přerůstat přes hlavu,“ vysvětluje.

„Přemíra práce byl prý hlavní důvod toho, proč se Marie Rottrová v minulosti rozhodla skončit s muzikou. „Bylo toho moc a tak jsem tenkrát zapíchla svou pěveckou kariéru. Byla jsem trochu vyhořelá. Dělala jsem hodně koncertů a jezdila se třemi kapelami. Říkala jsem si: ‚Mám jubileum, teď se to hodí. Udělám zásadní krok a přestanu koncertovat‘,“ popisuje zpěvačka.

Když oznámila konec hudební kariéry, byla prý přesvědčená o tom, že je to definitivní. Za dva roky se jí však po koncertování začalo stýskat. „Chybělo mi to. K návratu mě přemlouvali fanoušci, předseda mého fanklubu, který byl z toho nešťastný, muzikanti i přátelé,“ vzpomíná Rottrová a přiznává, že byla doma po několika měsících bez zpívání velmi nervózní.

„Nenašla jsem si totiž za muziku náhradu. Ráda vařím, ale člověk nemůže pořád dělat jen to. Když člověk celý život dělá muziku a na pódiu ze sebe vydává emoce, které běžně v civilu nevydává, je to opravdu něco jiného,“ dodává zpěvačka.



