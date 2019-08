Vondráčkovou spojují s parkouristou Zonygou. Je to známý, tvrdí zpěvačka

„Na otočku do Montrealu. Pro kufry,“ napsala Lucie Vondráčková na Facebooku k fotce z letiště a později v komentářích upřesnila, že si letí jen pro dva kufry.

Podle webu Expres.cz má nového přítele. Je to parkurista Tomáš Zonyga, kterého vyfotili po jejím boku na letišti.

Zpěvačka předtím v komentářích pod svou fotkou ještě napsala, že jí cesta do Kanady nevadí. „Potkala jsem na letišti známého, tak to bude ok,“ uvedla Vondráčková, která se se Zonygou zná, jelikož k němu na parkur vodí své dva syny, které má s hokejistou Tomášem Plekancem.

Lucie Vondráčková stále řeší rozvod s bývalým hráčem NHL. Tomáš Plekanec nyní prozradil, že s tenistkou Lucií Šafářovou se dočkají miminka v polovině prosince.

„Je to vzrušující čas. Procházet tím znovu, v životě není nic lepšího než mít novorozence. Mělo by to být někdy v polovině prosince, takže to pro nás bude krásný vánoční dárek,“ uvedl Plekanec pro hokejový server NHL.com.