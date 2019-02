Neumannová: Holky ve sportu jsou cílevědomější, proto vozí více ocenění

Kateřina Neumannová má vlastní penzion, pracuje se sportovci a uplatnění našla i jako komentátorka. V současnosti je zaměstnána na ministerstvu obrany, kde má na starost koncepci armádního sportu a reprezentace.



„Byla jsem první žena po dlouhé éře mužů, která získala ocenění Nejlepší sportovec roku. Od té doby sbírají ocenění ženy. Koukalová, Špotáková... Holkám fandím. Sama však nevím, čím to je, že sportovkyně poslední dobou zastiňují muže sportovce. Holky jsou možná zarputilejší a cílevědomější, a proto vozí domů více ocenění,“ myslí si Neumannová.

Bývalá česká cyklistka, olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích získala v červnu 2014 po pětiletém studiu a státnicích titul Mgr. v oboru andragogika. Té se věnuje dodnes.

„Andragogika je vzdělávání dospělých. Při svojí práci pro Český olympijský výbor učím sportovce, kteří končí s kariérou, jak se zapojit do normálního života. Většina z nich musí nastoupit normálně do práce,“ řekla sportovkyně na Rádiu Impuls.

Vydělat na jejím milovaném lyžování se podle Neumannové dá pouze tehdy, pokud se tomuto sportu věnujete na světové úrovni. „U všech sportů je to jiné. Právě lyžování bych zařadila do střední třídy. Je to jenom na přežití. Slušné peníze vyděláte, pokud budete v top desítce,“ tvrdí olympijská vítězka, která prý svá velká vítězství na záznamech zpětně nesleduje. „Mám však docela štěstí. Například okamžik z Turína z roku 2006 je často součástí různých sestřihů,“ říká Neumannová.

Ta vede od malička ke sportu i svou dceru Lucii (15), která s ní už v dětství absolvovala mnoho závodů. Jako malá se věnovala atletice a gymnastice, dnes žije naplno tenisem. Neumannová tvrdí, že její dcera dnes mluví lépe anglicky než ona, protože žila nějaký čas v USA. „Ve škole jsem se učila rusky. Anglicky umím slušně díky tatínkovi, který mě do angličtiny nutil za totality. Teď jsem mu za to vděčná,“ přiznala Neumannová.