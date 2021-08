Lucie a Tomáš Juřičkovi: Často se nevídáme, ale alespoň si nelezeme na nervy

Kvůli našemu rozhovoru přijela Lucie do Prahy až od Plzně a Tomáš od Říčan. Oba to ale udělali velmi ochotně a – jak jsem záhy zjistila – i rádi. V poslední době se totiž moc nevídají a tohle byla vítaná příležitost, jak to napravit. „Naši si vždycky přáli, abychom měli co nejspokojenější život. A abychom tohle rodinné stigma nemuseli nést,“ vyprávějí v rozhovoru pro Týdeník Televize nejen o umělecké rodině či perzekvovaném otci.