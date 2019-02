Hackeři zveřejnili intimní video Lewise Hamiltona a Nicole Scherzingerové

Bývalí partneři Lewis Hamilton a Nicole Scherzingerová si ve zveřejněném dvouapůlminutovém videu, které nebylo určeno zrakům veřejnosti, vyměňují polibky a něžné dotyky. Než se klip podařilo zablokovat, měl kolem pěti set tisíc zhlédnutí. Scherzingerová je prý po zveřejnění videa hackery otřesena.



Závodník formule 1 Lewis Hamilton a zpěvačka Nicole Scherzingerová spolu byli se čtyřmi krátkými přestávkami šest a půl roku. Začali spolu chodit v roce 2007. Rozešli se v roce 2010 a od té doby se rozcházeli téměř každý rok. V roce 2013 byli od sebe celých osm měsíců.



Zatímco Scherzingerová se věnovala hudební kariéře, Hamilton jezdil na závody po celém světě. Zpěvačka ho většinou doprovázela, ačkoli jak sama říkala, závody formule jí nikdy nic neříkaly. „Je to bláznivě romantické. Vztahy jsou náročné a udržovat vztah na dálku je ještě těžší. Ale jsem v pohodě a jsem šťastná,“ řekla tehdy Scherzingerová.



Hamiltona prý nakonec opustila proto, že o šest let mladší závodník se nehnal do svatby ani do zakládání rodiny. „Mými miláčky jsou auta,“ prohlásil Hamilton v roce 2016 s tím, že se rozhodně nechystá usadit ve věrném vztahu s jedinou ženou.



Scherzingerová se nedávno rozešla s tenistou Grigorem Dimitrovem. Hamilton loni usiloval o raperku Nicki Minaj. Sám však po rozchodu se Scherzingerovou přiznal, že se nedokáže vázat na žádnou ženu.