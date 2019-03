Každý z nás je na světě už poněkolikáté, věří Lenka Filipová

„Život mě baví. Dostala jsem od něj takovou injekci. Sice se říká, že máme za sebou nejspíše mnoho životů... ale co když ne? Ten život, co žijeme teď si musíme hezky užít a případně si něco vzít z těch minulých. Nechci se tu nějak esotericky rozpovídat, ale věřím na to, že jsme tu poněkolikáté. Pokud má ten současný život více různých podob, nevadí to. Ten můj byl až moc dlouho klidný a teď v posledních letech je jako horská dráha,“ říká Lenka Filipová.



Zpěvačka a kytaristka tvrdí, že v soukromí je daleko klidnější než na pódiu. „Jsem živel, trochu choatik. Jsem rozlítaná a pořád se učím stát nohama na zemi. Na jevišti se většinou vybíjím. Nezdá se to, ale energie, která z vás na koncertě jde a kterou dáváte do písniček je hutná,“ míní Filipová.

Jak často se muzikantka potkává ať už na pódiu, či doma s dcerou Lenny, která je také úspěšnou zpěvačkou? „Teď jdeme každá hudebně jinou cestou, ale vzájemně se podporujeme a velmi si rozumíme v tom, co která v muzice chceme a kam míříme. Dcera říká, že se překvapivě nacházím stále v nových muzikantských polohách. Řekly jsme si, že až se někam hudebně posuneme, tak uděláme společně nějaký nový projekt a potkáme se společně opět na jevišti.

V roce 2017 se Lenka Filipová po téměř roční pracovní přestávce, kdy bojovala s vážným selháním imunity vrátila na pódia. Fanouškům muzikantka zpětně vysvětlila, proč se odmlčela a přestala na čas vystupovat.



„Cítím, že vysvětlení vám dlužím, a proto bych vám chtěla říci, že šlo o vážné selhání imunity. Následné léčení mám za sebou a nyní regeneruji a začínám se připravovat na další sezonu. Všem, kteří mně píší a podporují mě, moc a moc děkuji za jejich srdečné a láskyplné reakce a věřte, že se už teď na vás všechny moc moc těším,“ uvedla tehdy Filipová na Facebooku.



Celý rozhovor sledujte na ÓČKO STAR Pořad Limuzína s Mírou Hejdou můžete sledovat každý týden v premiéře ve čtvrtek od 17 hodin, v repríze pak v sobotu od 11:00 nebo v neděli od 18:00.