Vím, vypadám jinak, říká kráska z Twin Peaks. Po plastikách je k nepoznání

„Nevnímám to jako nějaký hollywoodský comeback. Nikam jsem nezmizela. Jen o mě nebyl zájem,“ svěřila se Lara Flynn Boyle v rozhovoru pro web The Hollywood Reporter.

Postava matky v novém akčním drama Death in Texas bude její první filmovou rolí po pěti letech. „Slíbila jsem si, že nechám maskéry, ať si s mou vizáží dělají, co chtějí. Šla jsem do nové role naplno a souhlasila jsem s tím, že budu zkrátka v některých scénách vypadat opravdu příšerně,“ říká herečka, podle které měla při natáčení po tak dlouhé přestávce stejný pocit, jako by se po prázdninách znovu vrátila do školní lavice.

Lara Flynn Boyle se proslavila rolí Donny Haywardové v kultovním seriálu Městečko Twin Peaks. Kdysi patřila mezi nejkrásnější hollywoodské herečky, nyní si už kvůli mnoha prodělaným plastikám není téměř podobná. Se svým novým vzhledem je prý smířená.

„Jsem herečka, takže na otázku plastik mám jasnou odpověď. My herečky zkrátka milujeme pozornost a chceme vypadat dobře. Samozřejmě vím, že vypadám jinak než kdysi. Ale nestěžuji si,“ dodává.



VIDEO: Jak dnes vypadají hvězdy seriálu Městečko Twin Peaks: