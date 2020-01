Tragická smrt Bryanta a jeho dcery zasáhla DiCapria, Lopezovou i Maxovou

První reakce celebrit na smrt jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob na sebe nenechaly dlouho čekat. Na Kobeho Bryanta zavzpomínala s úctou řada hvězd. „Nedokážu to pochopit. Vždyť jsme se zrovna nedávno viděli, chlape. Opravdu to bolí,“ napsal na Instagramu k fotce sportovce komik Kevin Hart.

„Jeden z nejlepších a nejtvrději pracujících sportovců světa byl skvělý člověk s obrovským charisma. Co mě na něm imponovalo nejvíce, bylo to, jak se pečlivě stará o své čtyři dcery. Modlete se za ně, za jeho manželku Vanessu, jeho rodiče i pozůstalé. Nikdy na tebe nezapomene, Kobe,“ uctil basketbalistu vzpomínkou na svém twitterovém účtu moderátor Jimmy Kimmel. „Kobe byl legenda. Ať odpočívá v pokoji. LA nebude nikdy stejné jako dřív,“ napsal Leonardo DiCaprio.

Přidala se i herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová. „Rodina je ze všeho nejdůležitější. To je to, co vidím, když si prohlížím Kobeho příspěvky na sociálních sítích. To je také to, o čem jsme se spolu s ním nejčastěji bavili. Nedokážu si představit, čím teď prochází jeho žena Vanessa. Ztratit ve stejný den manžela a dítě je opravdu tragédie.“



Černobílou fotografii Bryanta a jeho dcery sdílela s popiskem „rip“ na svých Instagram Stories i česká modelka Tereza Maxová.



Ve stínu úmrtí pětinásobného vítěze NBA a dvojnásobného olympijského šampiona se neslo i letošní slavnostní vyhlašování hudebních cen Grammy. Na hvězdného basketbalistu zavzpomínala při svém úvodním vystoupení americká zpěvačka a patnáctinásobná držitelka Grammy Alicia Keys, která udílení cen moderovala. „Všichni teď cítíme obrovský smutek,“ uvedla. „Los Angeles, Amerika i celý svět dnes ztratily hrdinu,“ dodala.

Gianna Bryant a její táta Kobe Bryant (Las Vegas, 27. července 2019)

Slavnostní ceremoniál se odehrával v losangeleské hale Staples Center, která je domovem Los Angeles Lakers, za které Bryant hrál. „Dnešní noc patří Kobemu,“ řekla na úvod svého vystoupení i raperka Lizzo. Soustrast rodině během přenosu vyjádřila řada hudebníku, zatímco člen skupiny Run-DMC Joseph Simmons při vystoupení s kapelou Aerosmith během jejich společného hitu „Walk This Way“ držel nad hlavou Bryantův dres.



Na basketbalovou hvězdu zavzpomínaly sportovní legendy jako Michael Jordan, Magic Johnson a Shaquill O’Neal, ale i bývalý americký prezident Barack Obama.



Kobe Bryant cestoval během nedělního dopoledne ve své soukromé helikoptéře Sikorsky S-76 s osmi dalšími lidmi. Na palubě vrtulníku se nacházela i jeho dcera Gianna. Stroj po pádu v kopcích u Calabasas severozápadně od Los Angeles zachvátil oheň a nikdo na palubě havárii nepřežil. V průběhu neděle úřady potvrdily celkem devět mrtvých.