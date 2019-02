Harington prozradil manželce konec Hry o trůny. Tři dny s ním nemluvila

„Minulý rok jsem řekl své ženě, jak to skončí, a ona se mnou nemluvila asi tři dny. Přitom se sama zeptala!“ přiznal představitel Jona Sněha.

Rose Leslie v seriálu hrála v letech 2012 až 2014 bojovnici Ygritte, které se pro její zrzavé vlasy říkalo „ohněm políbená“. Zatímco ji konec seriálu evidentně zaskočil, Harington si prý není jistý, jestli je s ním zcela spokojen.

„Je divné na to odpovědět, protože opravdu nemohu říct, jestli jsem šťastný, nebo ne. Nemyslím si, že je to vlastně radost, nebo smutek. Jsem spokojen s tím, co udělali, ale nevím, jestli budu spokojen i pak, dokud to neuvidím,“ prohlásil šalamounsky.

„Je docela milé vědět, co se stane za několik měsíců, než to všichni uvidí. Já to vím a nikdo jiný ne. Vím, jak to dopadne. Jo, myslím, že to bude převratné,“ dodal Harington, který svou manželku poznal právě při natáčení Hry o trůny.

Jak oblíbený seriál dopadne, naznačila už loni další z hvězd Maisie Williamsová, která se na sociální síti rozloučila s rolí bojovnice Aryi Starkové krvavými teniskami. Rozproudila tak mezi fanoušky diskuze, zda zemře v poslední sérii Hry o trůny většina hlavních postav.

„Kdybych vám teď řekla, jak celý příběh skončí, řeknete jen: ‚Och‘... Ale až ho budete sami sledovat, řeknete: ‚Ach‘,“ naznačila Williamsová před rokem v talk show Jimmyho Kimmela úplný závěr seriálu.