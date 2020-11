Musíš zhubnout, slýchala jsem na začátku kariéry, přiznává Kamila Nývltová

Na rozhovor se scházíme v zákulisí natáčení vašeho vánočního videoklipu. Kamilo, vždycky jste toužila po něčem s vánoční tématikou?

Miluji Vánoce, takže cokoliv, co s nimi souvisí, je pro mě takové osobní a mám to ráda. Vánoční klip jsem nikdy předtím netočila a teď to byla sázka na jistotu, že představím singl na letošní svátky.

Jak probíhá natáčení takového videoklipu? Je to vskutku kouzelné, nebo spíše vyčerpávající?

Nebudu lhát, už jsem trošku unavená, protože natáčíme od pěti hodin od rána. Teď je šest hodin večer. Ale je to většinou krásné, protože vytváříš nějaký krásný projekt pro lidi, i když je teď taková doba, že se plno věcí nesmí a jsou různá omezení... Tak mám hroznou radost, že jsme to za ten den zvládli a že se všechno povedlo. Dnes už to na mě takovou tou vánoční atmosférou dýchalo.

Studovala jste si třeba u zahraničních kolegyň, jako je Kylie Minogue nebo Kim Wilde, vánoční alba?

Ta vánoční alba i vánoční songy se dost opakují a vlastně i ty videoklipy a ten pocit z toho je pak takový stejný. Samozřejmě, že si ráda poslechnu něco nového, protože je to přece jen inspirace, ale sázela jsem vlastně spíš na svůj vlastní pocit a klasickou inspiraci. Nemám moc ráda hrané příběhy. Co se týká videoklipů, chtěla jsem spíše pěkné záběry, pocitové, aby si každý poslechl text a nešel si v tom to své.

Jste mimo jiné i muzikálovou herečkou. Co s vaší psychikou udělala druhá vlna koronaviru?

Musím říct, že jsem celkem v pohodě. Samozřejmě mě to mrzí, protože nemůžu vykonávat to, co mě živí, ale ani to, co mám ráda. Na druhou stranu se snažím vymýšlet věci tak, abych se zabavila, abych pořád něco dělala a neusnula na vavřínech. I proto jsem se rozhodla natočit ten vánoční klip. 29. listopadu bude online koncert pro fanoušky, peču do toho cukroví a další věci, takže musím říci, že se pořád něco děje! (smích)

Dostala jste někdy nějaký šílený vánoční dárek?

Pamatuji si, že když mi bylo asi patnáct, tak jsem chodila s klukem, který jezdil na snowboardu. Byl to hit a kdo neměl prkno, tak nebyl in. Tenkrát jsem se těšila, že otevřu dveře a tam bude schovaný snowboard... A ony to nakonec byly lyže! Takže to nebylo ani šílený, ale byla jsem tak zklamaná, že nepůjdu s dobou, a stejně jsem pak nakonec lyže nechala ležet a jezdila na snowboardu. Slýchávám ale hodně od kamarádek, že dostávají dárky, co dostávaly už jejich mamky nebo babičky. Zatím jsem nedostala žádnou paštiku a nic takového. (smích)

Můžete dělat ambasadorku odpočatému vzhledu, co za tím stojí? Fitness, jóga, nebo snad doktoři?

Doktoři tedy ještě ne. Myslím si, že jsem na to ještě dost mladá a i když chodím třeba na plasmu a různé vitamínové věci, je to hlavně o spánku. Toho si v poslední době moc nedopřávám, protože jsem byla nervózní z příprav videoklipu. Myslím si ale, že je to o zdravém stravování, pohybu, o tom, být hlavně v pohodě, nestresovat se příliš. A je to také dost o genech. Když má člověk dobré geny, tak si troufám říct, že pleť bude mít dlouho mladou a svěží a ani se moc nemusí snažit.

Co si myslíte o tlaku společnosti na mladé ženy v showbyznysu?

Ten tlak je opravdu velký. Nemělo by to tak být. Já sama jsem v osmnácti letech přišla z Krkonoš do Prahy. A zažila jsem pár takových situací. Bylo mi například řečeno, že pro získání role musím zhubnout, nebo jak se mám chovat, abych oslnila, a podobně. Čím jsem starší, tak víc zjišťuji, že o tom to vůbec není. Je důležité, aby se všechny ženy, dívky, ale i kluci cítili fajn. Protože ono stačí, když jednou takhle někdo někomu něco řekne, a člověku to dost ublíží. A plno lidí si to může s sebou nést dost dlouho, než to překonají. Takže když už má být něco takového řečeno, tak s určitou mírou nebo citlivostí, aby se to toho člověka bolestivě nedotklo, zvlášť třeba v době dospívání.

Kamila Nývltová a její přítel Josef

Musela jste se v dospělosti vyrovnávat s něčím, co vám během dospívání nebo při začátcích kariéry způsobilo trauma?

Tak samozřejmě to byla ta má postava. Nařízení, že musím zhubnout. Ale tenkrát jsem do toho byla zapálená a začala jsem chodit do fitka. Hecla jsem se. Ale pak jsem najednou došla do místa, kdy jsem věděla, že už je to moc. Proč to dělám? Abych se cítila dobře já, nebo ti ostatní? Troufám si říct, že jsem teď našla nějakou míru, kdy jsem spokojená, kdy je váha v pohodě, tělo je v pohodě, cítím se fajn a o tom si myslím, že to je.

Co si myslíte o ageismu? Bojíte se toho, že se jednoho dne proberete a lidé budou říkat, že Kamila Nývltová už má to nejlepší za sebou?

Nevím, jestli se přímo bojím. Ale určitě o tom člověk přemýšlí v jakékoliv profesi. Ono se vždycky říká, že je hezké umět stárnout a ten život brát tak, jaký je. A každý rok má svoje. Teď mám zase více zkušeností a vím, že až mi bude zase čtyřicet, padesát, tak to bude úplně o něčem jiném, budu mít asi děti, takže nevím. Nejsem schopná na toto odpovědět, ale samozřejmě bych si přála zůstat mladá a líbilo by se mi, kdyby ten čas neutíkal, ale on utíká hrozně rychle. (smích)

Pořád se vás někdo nonstop ptá na to, kdy plánujete děti. Nepřipadá vám to už otravné?

Připadá mi, že na nic jiného se bezdětných zpěvaček mezi třicítkou a čtyřicítkou nikdo neptá. Občas mě to už trošku štve, protože nevím, co na to mám odpovídat. Teď je posunutá doba, je to trošku jinak. Dříve se rodily děti už v osmnácti, ve dvaceti, a kdo měl dítě v pětadvaceti, byl už vlastně starý. Teď je doba mnohem rychlejší a já si říkám, že až to přijde, tak to přijde. Důležité je, abych to tak cítila a byla na to lehce připravená. Ono se na to tedy asi moc připravit nedá. (smích) Ale nevím, nechávám to být. Jakmile nad tím začne člověk více přemýšlet, tak ho to ještě více stresuje.

VIDEO: Kamila Nývltová - Kouzlo: