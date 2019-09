Manželka je mentálně nemocná. Syna jsem neviděl dva měsíce, tvrdí Janeček

Vrátil jste se z Francie, kde jste řešil soud s manželkou Mariem Mhadhbi. Jak to probíhalo?

Jednak jsem byl na soudním stání ohledně rozvodu, za což jsem moc rád, že již proběhlo. Ve Francii bohužel neexistují takzvaná předběžná opatření, a tak jsem svého syna neviděl celé léto, více než dva měsíce. To bylo strašné. Nyní proběhlo rozvodové stání, brzy bude výsledek a já budu mít právo být se svým synem. Další den jsem byl na výslechu, který probíhal na základě absurdních obžalob vůči mně.

Co na to říkáte?

Co bych na to mohl říci. Jsem z toho moc smutný. Neexistuje žádná smysluplná vysvětlení. Je to velmi absurdní. Žaloby a výslechy však pro mě nejsou žádná velká věc. Pro mě bylo nejhorší, že jsem se nemohl dostatečně vídat se svým synem.

Jak to zvládáte jako otec, když se nemůžete stýkat s vlastním dítětem?

Je to strašné. Viděl jsem se s ním po soudu a naštěstí, i když jsme se dlouho neviděli, má ke mně můj syn pořád ten nejkrásnější vztah. Stále mluví o tom, jak chce se mnou do Prahy. To je báječné a mám z toho obrovskou radost.

Jak myslíte, že to dopadne? Vrátí se syn za vámi do Prahy?

Věřím tomu, že ano. Minimálně ho budu mít jako rodič půlku dní v roce, půlku prázdnin, takže tu bude stále i s celou naší rodinou. Jak jsem již řekl, strašné je hlavně to, že dotyčná osoba mohla zneužít status quo, protože neexistuje předběžné opatření. Syn do Prahy rozhodně bude jezdit a já pevně věřím tomu, že tu bude možná i nastálo.

Jak vnímáte to, že se k vám žena takto zachovala? Čekal jste to od ní?

Nečekal. Naprosto mě to šokovalo. Nechápu to.

Na sociálních sítích na vás lidé poměrně hodně útočili...

Co na to mohu říci. Ti, co mnohdy komentují na sociálních sítích, jsou lidé, kteří mají své vnitřní problémy a ventilují si své mindráky tím, že něco zlého píší. Takže to ani moc nesleduji. Je smutné, že existují lidé, kteří nemají často žádné informace, a přesto si něco sami myslí a dělají vlastní závěry. To nepochopím. Když nemám informace, nemohu přece něco tvrdit. Spousta lidí to bohužel dělá. Jsou úplně pomatení.

Karel Janeček s manželkou Mariem Janeček Mhadhbi a synem Yanisem (Praha, Malá Strana, 24.prosince 2018)

Vyvracel jste jim to na sociálních sítích?

Na svém facebookovém profilu jsem odpovídal na dotazy. Proč jsem to všechno vlastně zveřejnil? Protože nemám na výběr. Dotyčná osoba se mi chce mstít. Opakovaně mi to řekla, chce to udělat a dělá to. Otevřel jsem to proto jako první. Transparentně a zcela pravdivě mluvím o situaci, jaká je. Aby se nestalo, že nějaký bulvár bude mít náhodou senzační zjištění, že na Janečka je podáno trestní oznámení.

Jak zvládá tento velký kolotoč vaše současná partnerka Lilia Khousnoutdinová?

Je to pro ni těžší než pro mě, protože já jsem na útoky zvyklý, a to i z minulosti. Chtěl bych Lilii extrémně poděkovat. Je to žena, která mi opravdu moc pomáhá. Prošli jsme si společně tím nejhorším. Je to člověk, ke kterému mohu mít absolutní důvěru. Je to někdo, kdo pro mne opakovaně dá se říci nasazuje život a jde do všech možných rizik. Je to žena, které jsem nesmírně vděčný, a tak to bude navždycky, ať se stane v životě cokoliv. Nevím, jak to bude za padesát let, zda budeme stále spolu, či ne. Ale věřím tomu, že třeba za dvacet let ještě ano. A to říkám takto do éteru s tím, že si to bude moci kdokoliv za pár let přečíst. Tak to je.

Jak vás Lilia podporuje?

Podporuje mě v současnosti třeba tak, že má skvělou francouzštinu. Takže mi pomáhá se všemi právními věcmi, je schopna spoustu věcí v dokumentech najít a opravit. To je jedna stránka. Druhá je samozřejmě i ta psychická a osobní. Je to úplně nejvíc. Je to opravdu výjimečný a vzácný člověk. Mám štěstí, že jsem ji po tom všem strašném mohl potkat a být s ní.

Vaše manželka Mariem původně říkala, že rozvod bude probíhat bezproblémově. Co se tedy najednou stalo?

To je otázka pro odborníky na psychiatrii. Troufnu si říci, že je mentálně nemocná. Stalo se to, že pochopila, jak jsem ve vztahu s Lilií skutečně šťastný a není to jen to, co tvrdila ona.

Dá se tedy říci, že vám závidí to, že jste šťastný?

Ano, rozhodně.

Vztah Karla Janečka a Mariem Mhadhbi Karel Janeček a Mariem Janeček Mhadhbi Karel Janeček a matematička Mariem Mhadhbi se seznámili na konferenci . Vzali se v květnu 2015, syn Yanis se jim narodil v prosinci téhož roku. Manželství se podle Janečka začalo rozpadat již pět měsíců poté. V počátcích jeho vztahu se současnou partnerkou Lilií Khousnoutdinovou žili již s manželkou každý v jiné zemi.



Vyjádření Mariem Mhadhbi se redakci nepodařilo získat. Rozhovor pro čtvrteční Magazín DNES v roce 2015 byl vůbec prvním a jedním z mála, který dala Tunisanka žijící ve Francii českým médiím.