Romové jsou odsouzeni pro záporné role, říká Marcel Bendig

„Pro romského kluka je těžké se jako herec uchytit. Myslel jsem si, že díky hlavní roli v seriálu Lynč se mi nabídky jenom pohrnou. Že mi to pomůže nastartovat kariéru. Nebylo to tak. Obcházel jsem castingy, ale do scénářů se většinou typově nehodím. Doneslo se ke mně třeba to, že Rom nemůže hrát doktora nebo pocházet ze slušné rodiny. Romové jsou spíš odsouzeni pro záporné role. Ale nevzdávám to,“ řekl pro Magazín DNES Marcel Bendig.

Dodal, že jeho snem je získat divadelní angažmá. Má už za sebou zkušenost v Národním divadle v inscenaci Proslov k národu. Rozdíl hrát před kamerou, nebo na prknech je podle něj obrovský.

Podle jeho staršího bratra Jana byl Marcel talentovaný odmalička. „Vždycky měl bujnou fantazii, ale jako dítě ještě neuměl předvídat důsledky svých činů. Byl večer, vyšel na balkon a spustil etudu, že ho unesli. Prosil kolemjdoucí o pomoc. Hrál tak věrohodně, že do půl hodiny u nás zazvonila policie. Tátu málem zatkli,“ řekl zpěvák Jan Bendig, ale zároveň prozradil, že Marcel je v soukromí jiný než na veřejnosti.

„Kdekoho by možná překvapilo, že není takový showman, jak se prezentuje navenek. Já bych ho popsal malinko snad i jako autistu. Někdy bojuju s jeho náladovostí. Když nemá svůj den, tak ani kdyby za ním přišla anglická královna, nehne to s ním,“ doplnil.

Bratři spolu nedávno nazpívali duet Ta pravá. Marcel, který se kromě hraní věnuje i zpívání a youtuberingu a vystupuje pod uměleckým jménem Marsell, letos zkoušel štěstí v SuperStar. Ovšem neuspěl.

„Už když jsem se přihlašoval, počítal jsem s tím, že mě budou s Honzou srovnávat. Připravoval jsem se na to. Ale nemohl jsem se připravit na to, co nastalo. Přišel jsem před porotu a jako první uslyšel: ‚Ááá, přišel Jan Bendig!‘ A to mě znejistilo. Kvůli tomu jsem nepodal výkon, jaký jsem chtěl podat. Tím se pro mě cesta v SuperStar uzavřela,“ přiznal mladší z bratrů.

Finalisté SuperStar z roku 2009 Jan Bendig, Monika Bagárová a Denis Lacho

„Těšilo mě, že se Marcel rozhodl tam jít, mně soutěž otevřela dveře do hudebního světa. Podporoval jsem ho, spolu jsme vybírali písničky. Když to nevyšlo, bylo mi to líto. Sám si neumím představit, že bych stál před porotou, která by mě porovnávala s bráchou. Asi by mi to taky sundalo sebevědomí,“ přiznal Jan Bendig.