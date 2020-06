Zemřel romský aktivista, novinář a básník Jan Döme Horváth

„Nejde o prodej, ale o to, přesvědčit Čechy, ale i Romy, že máme svůj jazyk, svá přání a tužby a že umíme to, co ostatní. Kromě toho teprve v romštině se člověk otevře a vyjádří všechny myšlenky a pocity, které chce sdělit,“ řekl před osmi lety o literatuře v romštině.



„Je to náš jazyk, kterým si zpíváme a jímž i na tom internetu komunikuje anglický Rom s českým, indickým, americkým nebo rumunským. Jak jinak bychom si spolu povídali?“ podotkl.



Romština podle Horvátha byla nejsladším jazykem na světě. Jeho jazyk byl ovlivněn několika dialekty, protože předky měl v Maďarsku, v západoslovenské oblasti Šaľa i na východoslovenské Spiši, napsal web Romea.cz. Psát začal koncem 80. let minulého století. Básnickou sbírku Tumenge / Vám vydal v nakladatelství Petrov, další sbírka O verdan le grajenca džal / Vůz tažený koňmi jede dál vyšla v Matici romské.

Vystřídal řadu profesí

Horváth se narodil v Bílovci na Novojičínsku, kde byl počátkem 90. let zastupitelem. Vyučil se strojním zámečníkem a vystudoval střední knihovnickou školu. Do romského emancipačního hnutí se aktivně zapojil po roce 1990, kdy byl vedoucím tajemníkem Ústředního výboru Romské občanské iniciativy (ROI) v Praze.

Působil jako šéfredaktor a redaktor romských novin Romano kurko a Amaro lav, které vycházely v nakladatelství Rompress, byl dlouholetým redaktorem romských novin Romano hangos.

Od roku 1994 pracoval jako dokumentarista Muzea romské kultury v Brně, romský poradce a sociální pracovník brněnského magistrátu a jako romský pedagogický asistent na škole v Ostravě. Romštinu vyučoval na středních školách v Mostě a v zájmových kroužcích v nízkoprahových zařízeních a komunitních centrech v Ústeckém kraji.

Ve spolku Muzeum romského národního obrození se Horváth předloni podílel na koncepci výstavy 100 let: Romové v Československu. Letos vyjde romská verze třídílné knihy vzpomínek Emila Ščuky Cikánský baron jsem já, kterou Horváth přeložil do romštiny.

Čtenářům na blogu iDNES.cz přinášel náhled na romskou tématiku z vlastní perspektivy. „Anonymové zuří, ale je dost i kladných ohlasů, a to mi dává další chuť psát,“ tvrdil.