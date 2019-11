Lovím zvířata. Je to humánnější než smrt na jatkách, říká influencerka

„Nepodporuji živočišnou výrobu. Myslím si, že takový způsob chovu zvířat není dobrý pro životní prostředí ani pro zvířata samotná,“ řekla Lucy Rose Jaineová v rozhovoru pro televizní stanici 1News.



Novozélanďanka s partnerem a dětmi vyráží na lov průměrně pětkrát v měsíci. S mrtvými zvířaty pak ráda pózuje na fotkách na sociálních sítích. Pod jejími příspěvky se zakrvácenými divokými prasaty, kozami, králíky i jeleny se objevuje spousta nenávistných příspěvků. Někteří uživatelé vyhrožují ženě dokonce smrtí.

„Máš úsměv opravdové psychopatky. Rád bych viděl, jak se budeš smát, až někdo zastřelí tvé psy. Nemáš srdce,“ píše jeden. „Někdo jako ty by opravdu neměl mít děti. Nepotřebujeme tu víc takových lidí,“ pokračuje další.

„Přijde mi divné, že lidé nemají problém jít do supermarketu a koupit si zabalené maso zvířete, které již někdo jiný zabil, ale mají problém s tím, když ho zabiji já,“ reaguje lovkyně, kterou přivedl k tomuto způsobu shánění masa partner. „Zvířata umírají při lovu méně bolestným a mnohem humánnějším způsobem, než tomu je na jatkách,“ dodává.

„Vše pak zpracujeme. To, co nevyužijeme hned, dáme na později do mrazáku. Jíme všichni jen organické maso a díky potravě, kterou získáme lovem, ušetříme měsíčně kolem tří set dolarů (bezmála pět tisíc korun – pozn. red.),“ pochvaluje si Jaineová.



