VIDEO: Sandra nebo Samantha. Do Česka míří diskotékové hvězdy 80. let

I když jim přibývají roky, vrásky nebo kila, tak se některým hudebním hvězdám osmdesátých let z koncertních pódií zatím nechce. Část fanoušků na ně totiž pořád nedá dopustit.



Německá zpěvačka Sandra, která bodovala v hitparádách s písněmi (I’ll Never Be) Maria Magdalena či Everlasting Love, vystoupí v Česku na podzim čtyřikrát. Tento pátek zazpívá v pražské Lucerně, o den později bude koncertovat v Příbrami. V listopadu se chystá na Moravu – nejprve do Brna a pak do Ostravy.



Brněnská The 80's Show slibuje těm, co mají rádi hudbu osmdesátých let, vedle Sandry další známá jména. Třeba zpěvačku a někdejší modelku Samanthu Fox, která patřila před třiceti lety (zřejmě i díky svým mírám 98–59–84) mezi nejfotografovanější britské ženy.



Z jejích hitů lze zmínit coververzi písně I Only Wanna Be With You, kterou u nás nazpívala Helena Vondráčková pod názvem Chytila jsem na pasece motýlka, nebo skladbu Touch Me (I Want Your Body).



Na stejné akci má vystoupit také zpěvák Limahl, který zcela jistě nevynechá svou nejslavnější píseň z filmu Nekonečný příběh.



Plakáty slibují i účast skupiny Bad Boys Blue, kterou proslavily diskotékové hity Come Back And Stay a You’re A Woman. Ze tří zakládajících členů kapely už pod touto značkou vystupuje jen jediný – Angličan John McInerney. Jeho dva kolegové zemřeli.



Další ohlášenou legendou je skupina Boney M, známá hlavně ze sedmdesátých let. Uskupení se později rozpadlo a její členové jezdili po světě každý se svou „Boney M“. Do Brna zavítá zpěvačka Maizie Williams, která zažila nejslavnější éru této skupiny.

Podle původního plánu organizátorů měla v Brně koncertovat jiná sestava. „Chtěli jsme Kim Wilde, Ricka Astleyho, Sabrinu, Samanthu Fox a Sandru. To nevyšlo (první tři jmenovaní interpreti – pozn. red.). Pak jsme zkoušeli i Modern Talking a Alphaville. Hodně se to měnilo. Plánujeme, že budeme tuhle akci dělat každý rok. Co nevyšlo letos, bude příště,“ řekl iDNES.cz Radek Gehringer z Top Moravia Concerts.

Pozvané hvězdy podle něj žádné extrémní požadavky nemají. „Jsem zvyklý na větší nároky – třeba u některých kapel. Sandra chce limuzínu s osobním řidičem v obleku, má to být úplně nové auto. Bez toho, jak se říká, nevysedne z letadla,“ usmívá se Gehringer.

Do toho, co na koncertu zazpívají, si prý zahraniční zpěváci nenechají mluvit. V Brně by měl být každý z nich na pódiu hodinu. „Smlouvat se s nimi moc nedá. Jsou nastavená nějaká pravidla a ta je potřeba ctít. Honoráře jsou docela vysoké. Ve všech případech je to víc než půl milionu korun, žádný však nepřesahuje milion,“ prozradil pořadatel

