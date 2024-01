Sexbombu z 80. let zatkli, opilá zpěvačka Samantha Fox vyváděla v letadle

Samantha Fox se na palubě letadla začala v podnapilém stavu hádat s jiným cestujícím. Letadlo už bylo připraveno k odletu na dráze, ale vzhledem k okolnostem se let zrušil, všichni pasažéři museli vystoupit, byli ubytováni v hotelu u letiště a let absolvovali až následující den.

Zpěvačka později podle informací deníku The Sun uvedla, že „spolupracuje s policií a hluboce lituje případných problémů, které způsobila ostatním cestujícím svým nezodpovědným chováním“.

Britská média spekulují o tom, že Fox, která bývala v 80. letech slavným sexsymbolem, se dosud nedokázala vyrovnat se smrtí své mladší sestry Vanessy. Ta zemřela loni v březnu ve svých padesáti letech na následky prodělaného infarktu.

Zpěvačka Samantha Fox s partnerkou, spisovatelkou Lindou Olsenovou. V civilu téměř k nepoznání. (Venice Beach, 30. srpna 2023)

Samantha Fox byla díky svým výrazným přednostem jednou z nejfotografovanějších evropských celebrit osmdesátých let. Kariéru zahájila jako šestnáctiletá, a to rovnou jako topless dívka slavné třetí strany britského bulváru The Sun. Prosadila se v roce 1986 hitem Touch Me, několik let vévodila žebříčkům pop music i oblíbenosti u mužů.

Psalo se například o jejím vztahu se známým australským podvodníkem Peterem Fosterem a později i o románku se zpěvákem a kytaristou Paulem Stanleym z kapely Kiss.

V roce 2003 zpěvačka poprvé promluvila o své lesbické orientaci, začala tehdy chodit s Myrou Strattonovou. Manažerka, s níž žila v registrovaném partnerství, zemřela v roce 2015. Předloni si v Británii vzala svou partnerku, norskou spisovatelku Lindu Olsenovou (47).

VIDEO: Samantha Fox - Touch Me (I Want Your Body):