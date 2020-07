Lvice s nemocným srdcem. Jiní hráli, Dana Medřická odhalovala svou duši

Kdo se bude tři hodiny koukat na dvě starý báby? Nedali ti to spíš za trest? Přesně tak se podivil Václav Vydra starší, když mu jeho manželka oznámila, že má v Národním divadle nastudovat novou hru. V první polovině 70. let to vlastně byla jediná role, kterou Dana Medřická měla. Režim se ji totiž snažil odstavit na vedlejší kolej, jenže to v případě temperamentní herečky šlo dost těžko. „Však počkej, já jim ještě ukážu,“ nejspíš odpověděla manželovi a dala se do práce.