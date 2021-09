Sám se ještě považuju za mladého herce, říká Marek Němec

Prošel jste spoustou seriálů. V čem byla práce na projektu 1. MISE jiná?

Zvláštní pro mě bylo, že vlastně pokračuju ve své postavě z Modrého kódu, točí se na stejném místě, ve stejném ateliéru, ale jsou jiné kulisy a samozřejmě jiné okolnosti a to je trochu schizofrenní. Navíc jsme byli v Rubavě za dokonalý pár se Sabinou Laurinovou, tady přijde „náhrada“. Chvílemi si připadám jako opilec, kterého seberou ve škarpě u Mariánských Lázní, převezou ho do Sevastopolu, kde se ráno probudí, mžourá a říká: „Já to tady ale vůbec nepoznávám.“ (směje se)

Během pandemie jsem často uvažoval nad tím, zda ta naše profese má smysl, zda bych neměl dělat něco jiného. Ale to také patří k věku. Marek Němec herec