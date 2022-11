Do-Re-Mi mě naučilo nebát se nečekaných situací, vzpomíná Sabina Laurinová

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Sabinin tatínek František Laurin je známý divadelní a televizní režisér, a byl to tedy on, díky kterému si poprvé přivoněla k zákulisí, a to doslova. Maminka ji zapsala na umělecké kroužky, které ji postupně formovaly. Před kamerou se Sabina Laurinová ocitla už jako dítě a ve velmi mladém věku se postavila i na mocné jeviště Národního divadla.