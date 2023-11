Zničil jsem rodinu, ale teď už to snad vyjde, přeje si Marek Němec

Od romantického nesmělého hrdiny po přisprostlého fotbalového trenéra. Marek Němec si teď vyzkoušel obě poněkud krajní herecké polohy. „Zatímco snímek Jak přežít svého muže je ženský film o ženách a pro ženy, tak seriál Malá velká liga je takový Okresní přebor s ‚děckama‘,“ líčí v rozhovoru pro týdeník 5plus2 umělec známý i z prestižních Shakespearovských slavností, jenž je také úspěšným divadelním režisérem. A pokukuje i po filmové taktovce.

Je snímek Jak přežít svého muže určený, už podle názvu, především dámskému publiku?

Myslím, že jde o ženský film o ženách a pro ženy, ovšem jsou v něm situace, které pobaví i muže. Ale v kostce – Jana, která tam hraje hlavní hrdinku, je obklopena muži. Jsou to pořád stejní testosteronoví týpci, no a pak se objeví jeden nesmělý scenárista, což je parafráze na jejího skutečného muže Rudu Merkla – a to jsem já. Hraji tedy vlastně Rudu, ale zase ne úplně. Jsem tichý muž, taková ještě nerozkvetlá kytička. Osudový muž, který se však zpočátku nezdá býti tím osudovým, nicméně ona si ho takzvaně vyňuňá.